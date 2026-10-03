Seguridad

Exigen Investigar a Minera tras Desaparición y Asesinato de Trabajadores en Sinaloa

Familias exigieron a autoridades federales indagar a la minera canadiense Vizsla Silver, por posibles omisiones que los habrían puesto en riesgo. Oficialmente, hay un trabajador que sigue desaparecido

Mina en Concordia, Sinaloa.Foto: N+

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