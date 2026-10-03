Exigen Investigar a Minera tras Desaparición y Asesinato de Trabajadores en Sinaloa

El 23 de enero de 2026, un grupo de hombres armados secuestro a 10 trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver Corp, en Concordia, Sinaloa.

Posteriormente se encontraron 10 cuerpos en una fosa de la comunidad de El Verde, pero las investigaciones identificaron solo a 9 trabajadores mineros. El ingeniero Francisco Antonio Esparza permanece en calidad de desaparecido.

Al respecto, su hijo Alan Esparza, indicó:

“Para poder identificar se tuvo que realizar pruebas de genética que pueden ser tardadas y bueno, resultó que no era”.

Alan Esparza señala que a más de 8 meses del secuestro él sigue buscando a su padre, pero la mina no lo busca más.

“No nos cabe cómo una empresa transnacional no participa activamente en la búsqueda de sus empleados. Nosotros tenemos dudas de qué hicieron para prevenir que esto pasara”, expresó.

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Familiares y abogados de los trabajadores buscan evitar que el caso se cierre y exigen, entre otras medidas, tener acceso al expediente de Ángel Gabriel ‘N’, ‘El Tronco’ y Milton Yair ‘N’, detenidos el pasado 8 de septiembre, presuntamente relacionados con el secuestro y asesinato colectivo.

El abogado Odracir Espinoza, explicó:

“Estamos pidiendo a la FGR que recabe toda la información necesaria de las detenciones relacionadas con el caso (…), que volvamos a realizar un operativo que se llama búsqueda en vida para poder localizar al ingeniero Esparza”.

Los familiares de los mineros también pidieron a la FGR que exija a la empresa minera Vizsla colabore con la investigación y entregue información sobre geolocalización de las camionetas, correos electrónicos y protocolos de seguridad que utilizó la empresa en este lugar.

“Que la empresa informe por qué no tomaron decisiones en materia de sacar a los mineros (…), evidentemente había una situación de riesgo”, aseguró Odracir Espinoza.

Esta mina operaba en un sitio donde hay presencia de grupos de crimen organizado del Cártel de Sinaloa.

El 4 abril de 2025, la mina paró sus trabajos luego de eventos de inseguridad y envió a los empleados a trabajo remoto. Estos antecedentes, explican los familiares, eran conocidos por los trabajadores y por la mina.

“Miedo había. De tener que ir a trabajar en una zona de conflicto, nuestra familia espera, tiene esperanza de, por qué no decirlo, volver a ver a mi papá vivo”, afirmó Alan Esparza, hijo de minero desaparecido en Concordia.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Carlos Moreno.

LECQ