Internacional

Reportan que 56% de la Población Mundial No Forma Familia por Costos de Vivienda

Según una investigación, esta problemática afecta también a la salud mental de la población, con un 35% que ve en ella su principal fuente de estrés

ViviendasLa insatisfacción con la vivienda es mayor en naciones con un ingreso bruto bajo. Foto: AP.
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