Reportes de Sismos Hoy en México: Magnitud y Epicentro de Terremotos Este Domingo

A lo largo de la jornada se registran diversos sismos en México, especialmente en estados del sur, cuyos efectos pueden llegar a la capital del país, cuando el movimiento telúrico es intenso.

El país se ubica en en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de altísima actividad geológica donde interactúan cinco placas tectónicas:

Norteamericana

Cocos

Pacífico

Rivera

Caribe

La principal causa de los grandes terremotos es la subducción, un proceso donde las placas oceánicas del Pacífico se hunden por la fuerza debajo del continente.

Eso acumula una gran energía que se libera repentinamente en forma de sismos.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

En estados del centro de México, como en a CDMX, existen alertas sísmicas que avisan de la aproximación de un temblor, siempre y cuando el epicentro sea alejado, como en zonas de Guerrero, Oaxaca o Chiapas. Cuando el sismo es en la capital, el movimiento del suelo es sorpresivo.

Sismos hoy

Este domingo, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado los siguientes temblores:

El primer movimiento telúrico de este 4 de octubre ocurrió a las 5:09 horas y fue de magnitud 4.1 y su epicentro se ubicó 93 km al suroeste de Ometepec, Guerrero, a una profundiad de 10 km.

¿Qué hacer si suena la Alerta Sísmica?

Ante la activación de la Alerta Sísmica, se debe, en la medida de lo posible, mantener la calma y actuar de acuerdo con las rutas de evacuación previamente identificadas.

Las autoridades recomiendan tener preparado un plan familiar de protección civil, identificar las rutas de evacuación y considerar las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

¿Por qué tiembla en Chiapas y Guerrero?

Los sismos en Chiapas y Guerrero son recurrentes debido a que se ubican en el punto de encuentro de tres placas tectónicas: la del Caribe, de Cocos y de Norteamérica. El territorio guerrerense solo abarca estas últimas dos, pero Chiapas está en el punto de encuentro de las tres.

Cuando esas placas chocan, se producen movimientos de gran magnitud en la corteza terrestre que genera alarmas no solo en el epicentro del sur del país y Centroamérica, sino por su expansión hasta los estados del centro.

La placa de Cocos se desplaza constantemente desde el oceáno Pacífico hacia el continente americano, mientras interacciona con la placa continental de Norteamérica, sobre la cual está la mayoría del territorio mexicano. En tanto, la placa del Caribe está en parte de la zona sur de Chiapas y colinda con la frontera de Guatemala.

El proceso que desencadena los sismos en la costa chiapaneca se denomina subducción. Eso ocurre cuando la placa de Cocos se mueve lentamente y se mete por debajo de las placas de Norteamérica y del Caribe.

Mientras avanza, a veces queda atorada, por lo que la presión se acumula durante años. Cuando esa presión ya no puede sostenerse, las rocas se rompen o se deslizan de golpe y liberan una gran cantidad de energía, lo que provoca un sismo.

Después de un terremoto fuerte, el suelo no queda completamente estable. Las rocas y las fallas geológicas de la zona siguen acomodándose poco a poco y se producen réplicas: temblores más pequeños relacionados con el sismo principal o de mayor intensidad.

ASJ