Sociedad

Reportes de Sismos Hoy en México: Magnitud y Epicentro de Terremotos Este Domingo

El país registra temblores constantes porque está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de altísima actividad geológica donde interactúan cinco placas tectónicas

SismoAnte la activación de la Alerta Sísmica, se debe, en la medida de lo posible, mantener la calma. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.
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