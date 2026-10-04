Internacional

Trump Crea la 'Fuerza de Super Inteligencia' y Nombra a Jay Clayton Zar de la IA

El mandatario aseguró que con esta decisión busca que 'garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en materia de superinteligencia'

Donald Trump, presidente de Estados UnidosEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el anuncio de la SIF en Truth Social. Foto: Reuters
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