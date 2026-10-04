Trump Crea la 'Fuerza de Super Inteligencia' y Nombra a Jay Clayton Zar de la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una nueva "Fuerza de Superinteligencia" (SIF, por sus siglas en inglés), la cual estará coordinada por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton.

Este grupo de trabajo tendrá como misión, aseguró el mandatario en Truth Social, coordinar los esfuerzos del gobierno para mantener a Estados Unidos a la vanguardia de la tecnología de inteligencia artificial.

"Esta fuerza coordinará la interacción del Gobierno Federal con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructuras críticas y empresas del sector de la superinteligencia", añadió Trump.

Además de Clayton, la SIF estará integrada por el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor.

El anuncio surge luego de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, encabezara una serie de declaraciones para llamar a ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial por motivos de seguridad.