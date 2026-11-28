El Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido (DWP, por sus siglas en inglés), considerado el organismo gubernamental con mayor gasto público del país, confirmó este sábado que la interrupción de sus sistemas informáticos durante los últimos dos días fue consecuencia de un ciberataque deliberado.

La institución informó, mediante un comunicado, que detectó un intento de acceso no autorizado a sus sistemas, situación que obligó a desconectar temporalmente parte de su infraestructura tecnológica como medida de seguridad.

El DWP es uno de los departamentos más importantes de la administración británica, debido a que se encarga de gestionar y distribuir prestaciones económicas a millones de personas. Entre sus beneficiarios se encuentran jubilados, ciudadanos en situación de vulnerabilidad y personas que necesitan apoyo de asistencia social.

La suspensión de los sistemas durante las últimas 48 horas generó preocupación por las posibles consecuencias en el funcionamiento de los servicios públicos y en la atención a los ciudadanos que dependen de estas ayudas económicas.

En su declaración oficial, el departamento señaló que sus equipos técnicos y especialistas en seguridad informática mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance del incidente y esclarecer cómo se produjo la intrusión.

"Nuestro equipo y especialistas en ciberseguridad continúan investigando un ciberataque a los sistemas del DWP", indicó la dependencia en el comunicado.

Hasta el momento, las autoridades británicas no han revelado información sobre el posible origen del ataque, la identidad de los responsables ni los objetivos específicos de la operación. Tampoco se han proporcionado detalles adicionales sobre los sistemas afectados o la posible exposición de información confidencial.

El incidente pone de manifiesto los riesgos que enfrentan las instituciones públicas ante las amenazas cibernéticas, especialmente aquellas que administran grandes volúmenes de información personal y recursos destinados a la población.

Con información de AP.

TLS