Los mejores éxitos del género urbano están listos para apoderarse de la Ciudad de México con el Coca-Cola Flow Fest 2026. Sin embargo, antes de salir rumbo al Autódromo Hermanos Rodríguez, hay algo que debes revisar: ¿qué puedes llevar y qué artículos tendrán prohibido el acceso?

El festival, que se celebra este 28 y 29 de noviembre, contará con medidas de seguridad para garantizar la seguridad del evento y que los asistentes disfruten de las presentaciones sin inconvenientes. Por eso, si no quieres llevarte una sorpresa en la entrada, revisa la lista de objetos que deberán quedarse en casa.

Además de los horarios y las presentaciones de los artistas en el Flow Fest 2026, también es necesario conocer las medidas de acceso, que pueden ayudar a evitar contratiempos durante los filtros de seguridad, los cuales pueden ocasionar retrasos o te pueden dejar fuera del evento de música urbana más importante del momento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Flow Fest 2024: ¿Cuándo Será y Qué Artistas Se Presentarán?

Lista de objetos prohibidos en el Flow Fest 2026

Estos son algunos de los artículos que no estarán permitidos:

Cigarros y vapeadores: no se permitirá el acceso con cigarros, dispositivos electrónicos para fumar ni encendedores.

Cámaras profesionales: el equipo fotográfico y de video profesional, así como los tripiés, estará restringido.

Bebidas y alimentos externos: los asistentes no podrán ingresar con alimentos ni bebidas adquiridos fuera del festival.

Aerosoles: desodorantes en aerosol y otros productos de este tipo no estarán permitidos.

Paraguas y sombrillas: estos artículos forman parte de la lista de objetos restringidos.

Armas y objetos punzocortantes: navajas, cuchillos, gas pimienta y cualquier objeto que represente un riesgo estarán prohibidos.

Drones: no se permitirá el ingreso de estos dispositivos.

Apuntadores láser: tampoco estarán autorizados.

Mochilas grandes: las bolsas deberán cumplir con las dimensiones establecidas por la organización.

Sillas y cobijas: estos artículos no podrán ingresar al recinto.

Equipos electrónicos de gran tamaño: laptops y tabletas forman parte de los objetos restringidos.

Lo que sí puedes llevar

Para agilizar el ingreso, se recomienda llevar únicamente los artículos indispensables, ya que el personal de seguridad podrá realizar revisiones en los accesos.

Puedes ingresar con lentes de sol, sombreros, gorras, ponchos, baterías externas para celulares, cámaras fotográficas no profesionales, banderas sin asta de máximo 1 metro de largo, binoculares sin láser, ponchos y objetos personales como toallas y tampones individuales, cerrados, tapones para oídos, gel antibacterial en un envase de máximo 100 mililitros.

Además, puedes llevar bolsas transparentes de plástico pequeñas, bolsas de mano pequeñas, cangureras o bolsas tipo ziploc.

El reglamento busca establecer condiciones de seguridad para los asistentes durante las dos jornadas del festival. Por ello, revisar las restricciones antes de salir de casa permitirá evitar que algún objeto sea retenido o impida el acceso al evento.

En su nueva edición, el festival reúne a representantes del reguetón, trap, pop urbano y otros sonidos latinos, con un cartel que combina figuras consolidadas del género con artistas de distintas generaciones.

Entre los nombres principales de esta edición destacan Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Tito Double P, Manuel Turizo, Chencho Corleone, Farruko, Yandel Sinfónico, Trueno y Tito El Bambino. También forman parte del cartel Grupo Frontera, Tokischa, Ñengo Flow, El Bogueto, Zion, J Álvarez, Dei V y FloyyMenor, entre otros exponentes de la música urbana.

La programación está distribuida en dos jornadas. El sábado 28 se presentarán artistas como Anuel AA, Tito Double P, Manuel Turizo, Chencho Corleone y Grupo Frontera, mientras que el domingo 29 será el turno de Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno y Farruko.

TLS