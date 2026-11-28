Alejandra Guzmán se encuentra acompañada por su familia y fue atendida por personal médico especializado luego de sufrir un percance físico durante su presentación de este 27 de noviembre de 2026 en la Arena Ciudad de México.

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, el equipo de la cantante informó que el incidente obligó a detener el espectáculo. Sin embargo, aseguró que no se trató de una lesión grave y que la artista continuará con sus fechas programadas.

La presentación será reprogramada. De acuerdo con el comunicado, la oficina de Alejandra Guzmán, Zignia y la Arena CDMX definirán una nueva fecha, que será anunciada a través de los canales oficiales de la cantante.

¿Qué pasará con los boletos para el concierto de Alejandra Guzmán?

El equipo de la intérprete pidió al público conservar sus boletos, pues junto con el anuncio de la nueva fecha se dará a conocer la información correspondiente.

Asimismo, ofreció una disculpa a las personas que asistieron al espectáculo y agradeció su paciencia, respeto y muestras de cariño durante el incidente.

En el comunicado, el equipo de la cantante solicitó a los medios de comunicación y al público evitar especulaciones sobre su estado de salud y considerar como válida únicamente la información difundida mediante los canales oficiales de Alejandra Guzmán.

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También agradeció la comprensión del público y pidió respeto a la privacidad de la artista y de su familia.

Finalmente, el equipo aseguró que Alejandra Guzmán volverá a presentarse en la Arena CDMX una vez que se defina la nueva fecha del espectáculo.