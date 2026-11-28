Llegamos a la época de fin de año y eso significa que están por iniciar las vacaciones de diciembre para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, pero en esta ocasión la Secretaría de Educación Publica (SEP) dará menos días de descanso, por eso acá te decimos cuándo terminan las clases 2026 y qué día es el regreso a clases en 2027 para niños de educación básica.

La gente constantemente busca saber cuáles son los próximos días de vacaciones, para gozar de un periodo de descanso, por eso en una nota ya te dijimos cuándo cae Semana Santa en 2027, 2028, 2029 y 2030.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Confirman Que Sí Habrá Clases Presenciales en Sinaloa; Aseguran Condiciones de Seguridad

¿Cuándo terminan las clases de la SEP 2026?

El fin de clases es el próximo viernes 18 de diciembre 2026, aunque el calendario escolar de la SEP indica que el periodo vacacional de fin de año inicia oficialmente el lunes 21 de diciembre. Estas fechas coinciden con las de 2025, el cambio a tomar en cuenta viene con el regreso a las aulas.

El año escolar anterior los alumnos de educación básica de todo México disfrutaron de 23 días de descanso, contando fines de semana. Para el actual ciclo, las vacaciones va a tener una duración de 19 días, es decir, cuatro fechas menos.

El recorte en los días de vacaciones en diciembre 2026 y enero 2027 se debe a que en esta ocasión no se van a realizar los talleres intensivos para personal docente y directivo, que se realizaron después de la celebración del Día de Reyes.

¿Qué día es el regreso a clases en 2027?

Todos los niños de preescolar, primaria y secundaria van a regresar a las escuelas el jueves 7 de enero 2027, justo un día después del Día de Reyes. Esto aplica para estudiantes de todo el país, salvo las entidades que decidan modificar la fecha de vuelta a las aulas, en coordinación con las autoridades y sin afectar el calendario escolar.

Ahora que ya se sabe de forma exacta qué día salen de vacaciones los niños de la SEP en diciembre 2026 y cuándo es el regreso a clases en 2027, los padres de familia pueden prever todo lo necesario para disfrutar de un buen periodo invernal de descanso.

AO