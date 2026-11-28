Un hombre de 51 años y una adolescente de 16 años de edad, resultaron lesionados tras la volcadura de un vehículo ocurrido en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

El aparatoso accidente ocurrió sobre la Diagonal del Ferrocarril, a la altura del Periférico Ecológico, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan de la demarcación antes mencionada.

Elementos de Protección Civil municipal y estatal acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar labores de mitigación de riesgos, mientras paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los dos lesionados.

Con el apoyo de una grúa y polea, la unidad siniestrada fue extraída del fondo de una cuneta debajo del puente de la zona. Las maniobras tardaron alrededor de dos horas y el vehículo siniestrado fue trasladado a un corralón estatal.

Cabe destacar que este percance se suma a otros dos accidentes vehiculares que terminaron en volcaduras sobre el Periférico Ecológico durante la noche del viernes en la misma comunidad.

Con información de N+

GMAZ