Choque en Libramiento Anzalduas Deja un Muerto y Dos Lesionados en Reynosa
Autoridades ya se encuentran en el lugar para realizar las diligencias correspondientes
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Autoridades ya se encuentran en el lugar para realizar las diligencias correspondientes
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Se registró un accidente en el libramiento Anzalduas en la ciudad de Reynosa.
Hasta el momento se reporta una persona fallecida y dos más heridos.
Las autoridades ya se encuentran en el lugar haciendo las diligencias correspondientes.