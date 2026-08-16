Irán Ofrece Recompensa De 30 Mil Dólares Por Matar O Capturar Soldados de EUA
El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, afirmó que el monto se duplicaría si la acción fuera realizada por una mujer
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El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, afirmó que el monto se duplicaría si la acción fuera realizada por una mujer
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El Ejército de Irán anunció este domingo una recompensa de 30 mil dólares por matar o capturar a soldados estadounidenses, mientras que el monto se duplicaría si la acción fuera realizada por una mujer.
El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, aseguró que la medida fue puesta en marcha ante el “gran número de solicitudes” de personas interesadas en participar en el esquema de apoyo financiero, informó la agencia estatal de noticias IRNA.
Hasta ahora, no existe constancia de un despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en Irán durante el conflicto en Medio Oriente, salvo una misión de rescate realizada en abril para recuperar a un piloto estadounidense que había sido derribado.
Hatami no precisó dónde ni cuándo se esperaba que ocurrieran posibles ataques o capturas de militares estadounidenses.
El conflicto entre Irán y Estados Unidos comenzó el 28 de febrero, después de que fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaran bombardeos contra objetivos en territorio iraní.
Los combates se prolongaron durante casi 40 días, hasta que en abril se alcanzó un alto el fuego. Posteriormente, en junio, ambos países establecieron un marco para iniciar conversaciones de paz, aunque las negociaciones terminaron por fracasar.
Con información de AFP