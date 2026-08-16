Internacional

Irán Ofrece Recompensa De 30 Mil Dólares Por Matar O Capturar Soldados de EUA

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, afirmó que el monto se duplicaría si la acción fuera realizada por una mujer

Foto: ReutersFoto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+