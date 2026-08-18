Acusan Falta de Ley de Publicidad Exterior en Edomex tras Tragedia en Interlomas

Luego de la muerte de una mujer por el colapso de un tótem publicitario en una plaza de Interlomas, en Huixquilucan, especialistas acusaron que no hay una ley para regular la publicidad exterior en el Estado de México, mientras vecinos señalaron la falta de protocolos durante las obras al lado de la vialidad donde ocurrió el accidente el pasado viernes.

Ayer, Carlos "N" fue vinculado a proceso por el desplome de la estructura que mató a María del Carmen Piña Arce, de 53 años. No es parte de las autoridades que autorizaron la circulación de vehículos en la zona.

Tampoco se trata de algún encargado del centro comercial o de la constructora contratada para realizar el trabajo. El imputado es el chofer de una revolvedora de cemento involucrada en el incidente.

En el Estado de México, la instalación de publicidad exterior únicamente se rige por un Código Administrativo, cuya aplicación es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad estatal.

Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano en la entidad, dijo que no hay una regulación al respecto.

"No hay una uniformidad normativa en el estado que permita que los municipios sepan exactamente cuáles son las reglas que se tienen aplicar en cuanto a distancia, mantenimiento, dimensión", comentó a N+.

De ahí que hizo un llamado a las autoridades para que se legisle en la materia con los cuidados de Protección Civil correspondientes.

"Era una estructura bastante grande, bastante alta muy pesada, que no tenía las características de seguridad mínimas necesarias para su instalación", indicó.

"(Hago) un llamado al legislativo a ponerlo en la agenda legislativa, para que los diputados entiendan la necesidad de una regulación", subrayó.

Durante el fin de semana, amigos y familiares despidieron a la profesora María del Carmen Piña Arce, quien murió el pasado viernes 14 de agosto mientras conducía por Boulevard Interlomas, cuando un tótem publicitario de 10 metros colapsó y aplastó su camioneta.

"Le doy mi más sentido pésame a la familia de la persona que falleció, porque imagínese, de seguro ella iba al trabajo, nadie se esperaba que le fuera pasar ese tipo de cosas", dijo Verónica, una habitante de la zona.

"Debieron de haber estado avisando, porque nadie está avisando que estaba la revolvedora cerca de aquí, no hubo aviso, un anuncio que dijera que están trabajando para que uno pasara con precaución", señaló.

El Centro de Estudios Superiores Monte Fénix lamentó el fallecimiento de Carmen, quien era psicóloga, especializada en adicciones, docente de esa institución, y fundadora de un grupo terapéutico que llevaba su nombre. Sus estudiantes igual lamentaron la pérdida.

"Era alegre, se preocupaba mucho por nosotros. De hecho, antes de entrar a clase platicaba, se acordaba mucho de nuestras cosas. Sí estaba muy al pendiente de nosotros. Ella ha dado varios cursos aquí en Monte Fénix", contó Enrique, uno de sus alumnos.

"Muchas vidas salvó ella de las adicciones, de enfermedades mentales", destacó.

"Hacía muchas intervenciones muy exitosas, el interventor es cuando una familia quiere internar a alguien en una clínica y es la que prepara a la familia y todo para hacer una intervención junto con el paciente para convencerlo en base al amor a llevarlo a una clínica. Ella era muy socorrida en eso", apuntó.

"Ojalá paguen los responsables, no se va a recuperar la vida de Mary Carmen, pero que no se quede impune este lamentable suceso", pidió.

El accidente ocurrió al paso de una revolvedora de cemento, mientras se realizaban obras de repavimentación del tramo Palma Datil-Paseo de la Barranca, afuera de una plaza comercial muy concurrida en la zona.

"Había muchos trabajadores, no era el caso como para que la vialidad estuviera abierta porque era un tráfico espantoso, era imposible llegar. De este lado al hospital tardabas como 40 minutos", dijo Verónica.

"Imagínese, trabajadores aquí y luego los carros pasando, sí fue lamentable lo de la muerte de la señora", dijo.

El lunes 17 de agosto, las obras lucieron abandonadas y habitantes insistieron en que jamás se observaron protocolos de seguridad en el área.

"Me parece un hecho bastante trágico que por falta de prevención, falta de un protocolo, lamentablemente se haya perdido una vida. A las personas que estamos trabajando acá nos está afectando el corte de circulación, el tema del transporte", dijo Yael, un vecino de la zona.

"No hay seguridad vial, no hay ninguna persona que esté señalando simplemente la seguridad de la misma plaza que está como a la expectativa", acusó.

El Ayuntamiento de Huixquilucan informó que la empresa Xicoténcatl, encargada de la obra, tendrá que hacer válido el seguro de responsabilidad civil. La plaza comercial se deslindó de las obras y aseguró que colabora con las autoridades.

"Fue un choque de una maquinaria pesada, creo que se pudo haber evitado en cuestión de avisarle al operario, (fue) una tragedia. Se pudo haber evitado con los protocolos de seguridad adecuados", apuntó el vecino Alejandro Miranda.

"Siento que a veces hasta por temas climáticos puede haber accidentes con los espectaculares; deben de enfocarse en dar bien los permisos sin temas de corrupción para evitar después más tragedias", exhortó.

"Es de impacto para la comunidad que vivimos en esta zona, sí nos afectó. Una pérdida humana no se repone, es irremplazable, mis condolencias para la familia", expresó.

La Fiscalía del Estado de México mantiene las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades. El chofer de la revolvedora fue vinculado a proceso por homicidio culposo. Tendrá que pagar una fianza de 250 mil pesos y presentarse a firmar periódicamente.

Con información de Dafne Mora y Adrián Tinoco

ASJ