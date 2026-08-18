Cronología del Caso de los Entrenadores de Futbol Detenidos en Mazatlán

En Sinaloa, niños y adolescentes de dos academias de futbol de Mazatlán se manifestaron para pedir la liberación de sus entrenadores.

Dagoberto Tejada y Cuauhtémoc Peña Pérez fueron detenidos la noche del 29 de marzo en el malecón de Mazatlán cuando ambos circulaban en un automóvil a la altura de Cerritos, en la zona norte del puerto de Mazatlán. Ambos entrenadores son acusados de posesión de drogas y crimen organizado.

En un inicio, según narra su familia, creyeron que habían sido privados de la libertad, después se enteraron que habían sido detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

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Al respecto, Leslie Magaña, esposa de Dagoberto Tejada, uno de los entrenadores detenido en Mazatlán, indicó:

“Estábamos en la zona del malecón y de ahí ellos van juntos a continuar conviviendo, es ahí cuando me dicen que al parecer los habían levantado. La noticia para mí fue muy 'shockeante', porque la confusión viene (cuando dicen) que una camioneta blanca (les hace una parada) y se bajan civiles armados”.

El operativo, según denuncian familiares, tuvo inconsistencias asentadas en la carpeta de investigación 402/2026, que señala que la detención se derivó de un cateo realizado en un fraccionamiento en Cibeles, otro punto de la ciudad, así como la posesión de supuesta droga.

“A ellos dicen que les encontraron droga y que también vieron que el copiloto lanzó hacia atrás dos cargadores, es por eso que los están relacionando con drogas y armas. Sin embargo, en la carpeta de investigación no hay ni una sola imagen que pruebe o que sea un medio de prueba para decir que esa droga estuvo en el vehículo. Cuando le revisaron el carro al 'profe Temo' lo único que le encontraron fueron balones, material para entrenamientos y las credenciales de sus niños, las que acreditan que sus niños son deportistas”, indicó Leslie Magaña.

Los entrenadores son conocidos como profe Dago y profe Temo, profesores de educación física y en Dragones de Mazatlán y Muralla, dos academias encargadas de formación futbolística, que por más 10 años se han dedicado al entrenamiento de niños y adolescentes del puerto.

“Mi esposo (Dagoberto Tejada) es maestro de Educación Física en la Secretaría de Educación Pública, da clases en nivel preescolar y primaria. El profe Temo, igual él tiene una academia de futbol y él fue entrenador de las fuerzas básicas en Mazatlán FC desde que inició hasta ahorita que cerraron sus puertas”, señaló Magaña.

#PROFEYOCREOENTI es el hashtag utilizado en medios sociales por más de 400 alumnos. También han salido en múltiples ocasiones a manifestarse en el malecón y frente al Centro de Readaptación Social número 8, en Guasave, donde se encuentran recluidos.

“Ahorita las academias se han unido para bien, para alzar la voz por sus profesores. Sus niños les mandan cartas, ellos responden a las cartas de los niños”, explicó la esposa del profesor.

Ambos fueron vinculados a proceso por posesión de narcóticos y delincuencia organizada.

Será el 7 de septiembre 2026 cuando se realizará la audiencia de cierre de plazo de investigación, donde sus alumnos, familia y amigos esperan se compruebe su inocencia.

Leslie Magaña pidió a las autoridades una revisión objetiva e imparcial:

“Lo que queremos es solamente que se revise con objetividad e imparcialidad el caso de ellos”

LECQ