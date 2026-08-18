Seguridad

Cronología del Caso de los Entrenadores de Futbol Detenidos en Mazatlán

En marzo pasado los coaches fueron detenidos durante un retén federal y son acusados de posesión de drogas y crimen organizado

Los entrenadores fueron detenidos en Mazatlán, Sinaloa.Los entrenadores fueron detenidos en Mazatlán, en marzo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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