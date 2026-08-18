Sociedad

Se Registra Sismo Magnitud 5.8 al Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de de 3 km, pero no hubo reportes de percepción

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Sismo de Magnitud 5.8 en Chiapas No Deja Afectaciones en el Soconusco

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Se Registra Sismo Magnitud 5.8 al Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas