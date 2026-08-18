Se Registra Sismo Magnitud 5.8 al Suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

La noche de este lunes 17 de agosto se registró un sismo magnitud 5.8 cerca de Ciudad Hidalgo, Chiapas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, que no detectó daños de forma preliminar.

El movimiento telúrico se reportó a las 23:02 horas, 156 kilómetros al suroeste de la demarcación, que es cabecera del muicipio de Suchiate, en la frontera de México con Guatemala. El sismo ocurrió a una profundidad de de 3 km, frente a la costa.

"Por el momento no hay reportes sobre percepción", publicó Protección Civil de Chiapas en su cuenta oficial de X.

La Secretaría de Marina dijo que no se espera la generación de un tsunami, pero podrían presentarse variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar en zonas costeras cercanas al epicentro.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.8 Loc 123 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/08/26 23:02:34 Lat 14.25 Lon -93.20 Pf 10 km

Se activa protocolo de atención por Sismo. Por el momento no hay reportes sobre percepción. pic.twitter.com/rmBs196PpO — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) August 18, 2026

Autoridades locales realizaron el protocolo de monitoreo en la región del Soconusco, donde no informaron daños. En Tapachula, la capital económica, tampoco se registraron afectaciones.

Hace un mes, el 17 de agosto, se registró un fuerte sismo en Ciudad Hidalgo, de magnitud 7.4, uno de los más intensos del año. La situación generó pánico entre la población y activó la alerta de tsunami. Hasta las 8:00 horas de este lunes, sumaban 1,782 réplicas de aquel terremoto, la más grande fue de magnitud 6.5

Tras el temblor de esta noche, el Servicio Sismológico Nacional reportó cuatro movimientos telúricos más, tres de ellos cerca de Ciudad Hidalgo.

Uno fue a las 23:11 horas, magnitud 4.0; otro, magnitud 4.1, a las 23:25 horas; el tercero, a las 23:42 horas, magnitud 4.0. Mientras que el cuarto ocurrió al suroeste de Huixtla a las 23:48, de magnitud 4.2, a una profundidad de 10 km.

Los sismos en Chiapas son recurrentes debido a que la entidad se ubica en el punto de encuentro de tres placas tectónicas: la de Cocos, del Caribe y de Norteamérica.

Cuando esas placas chocan, se producen movimientos de gran magnitud en la corteza terrestre que genera alarmas no solo en el epicentro del sur del país y Centroamérica, sino por su expansión hasta los estados del centro.

La placa de Cocos se desplaza constantemente desde el oceáno Pacífico hacia el continente americano, mientras interacciona con la placa continental de Norteamérica, sobre la cual está la mayoría del territorio mexicano.

En tanto, la placa del Caribe está en parte de la zona sur de Chiapas y colinda con la frontera de Guatemala.

El proceso que desencadena los sismos en la costa chiapaneca se denomina subducción. Eso ocurre cuando la placa de Cocos se mueve lentamente y se mete por debajo de las placas de Norteamérica y del Caribe.

Mientras avanza, a veces queda atorada, por lo que la presión se acumula durante años. Cuando esa presión ya no puede sostenerse, las rocas se rompen o se deslizan de golpe y liberan una gran cantidad de energía, lo que provoca un sismo.

Después de un terremoto fuerte, el suelo no queda completamente estable. Las rocas y las fallas geológicas de la zona siguen acomodándose poco a poco y se producen réplicas: temblores más pequeños relacionados con el sismo principal o de mayor intensidad.

ASJ