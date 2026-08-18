Accidentes

Mueren 5 Personas y 17 Resultan Lesionadas tras Choque en Bulevar 2000 de Tijuana

Un camión de transporte público y dos vehículos particulares estuvieron involucrados en el accidente ocurrido a la altura del retorno de IMOS

Mueren Cinco Personas y 15 Resultan Lesionadas tras Choque en el Bulevar 2000 de TijuanaMueren Cinco Personas y 15 Resultan Lesionadas tras Choque en el Bulevar 2000 de Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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