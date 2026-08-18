Mueren 5 Personas y 17 Resultan Lesionadas tras Choque en Bulevar 2000 de Tijuana

Cinco personas perdieron la vida y otras 17 resultaron lesionadas tras un choque ocurrido la noche del lunes en el bulevar 2000, a la altura del retorno ubicado frente a las instalaciones del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), en Tijuana.

El accidente ocurrió después de las 21:00 horas y estuvieron involucrados un vehículo particular Renault Sandero y un autobús de transporte público de colores azul y blanco.

De acuerdo con los primeros indicios recabados por la Policía Municipal, la conductora del Renault Sandero habría provocado el accidente tras perder el control de la unidad. La mujer perdió la vida a consecuencia del impacto.

En el transporte público viajaban otras personas y cuatro pasajeros también fallecieron debido a la colisión.

En total, 22 personas estuvieron involucradas en el accidente. Además de las cinco víctimas mortales, 17 personas resultaron lesionadas; dos fueron reportadas en condición grave, tres en condición amarilla y 12 en código verde.

Elementos de la Dirección de Bomberos y de la Policía Municipal acudieron al lugar para brindar atención a los lesionados y coordinar su traslado a distintos centros hospitalarios.

El accidente también provocó daños materiales considerables, entre ellos la caída de varios postes de luz, por lo que las labores de atención, limpieza y reparación se extendieron durante las horas posteriores al choque.

Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.