Detienen a Directora de Fundación por Presunto Maltrato Animal en Castaños, Coahuila

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo a Lizbeth ' N' , señalada como directora de una fundación, por su probable responsabilidad en hechos relacionados con maltrato animal.

La detención se llevó a cabo como parte de un operativo realizado en un inmueble ubicado en el municipio de Castaños, Coahuila, donde las autoridades localizaron a más de 50 perros que, presuntamente, se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Autoridades realizaron las diligencias correspondientes en el inmueble para documentar las condiciones en las que se encontraban los animales.

Tras su detención, Lizbeth ' N' fue trasladada a las instalaciones del C4, donde permanecerá bajo resguardo mientras se desarrolla la audiencia inicial ante un Juez de Control.

Será durante el proceso judicial cuando la autoridad determine la situación jurídica de la detenida, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.