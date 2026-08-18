Seguridad

Detienen a Directora de Fundación por Presunto Maltrato Animal en Castaños, Coahuila

Autoridades localizaron más de 50 perros que se encontraba en presuntas condiciones de extrema vulnerabilidad en Castaños.

Detienen a Directora de Fundación por Presunto Maltrato Animal en Castaños, CoahuilaLa mujer fue detenida luego de ser señalada por presunto maltrato animal. Foto: FGEC

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+