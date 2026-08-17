Protestan en Sinaloa por Detención de 2 Entrenadores de Futbol; Esta es su Historia

Más de 400 niños en Sinaloa comenzaron una protesta en redes sociales y campos deportivos para exigir la liberación de sus entrenadores de futbol infantil.

Se trata de Dagoberto Tejada y Cuauhtémoc Peña, ambos directores técnicos, reconocidos por su trayectoria formativa en educación física en Mazatlán.

Su detención ocurrió el 30 de marzo pasado en Mazatlán, Sinaloa, por presunta posesión de metanfetamina con fines de venta.

Los agentes arrestaron a los entrenadores alegando el presunto hallazgo de droga y cartuchos en los asientos traseros de su vehículo, de acuerdo con los reportes judiciales de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMS-SIN/0000402/2026, no existen fotografías ni pruebas físicas que sostengan que las sustancias o los cartuchos estuvieran dentro del automóvil al momento de la detención.

Se encuentran detenidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 en Guasave, Sinaloa.

Alumnos y compañeros iniciaron en redes sociales el movimiento #ProfeYoCreoEnTi, como una muestra de solidaridad con Dagoberto Tejada y Cuauhtémoc Peña.

Argumentan que se trata de una detención arbitraria. Por medio de cartas y pronunciamientos en las canchas, exigen al Ministerio Público Federal que se desista de los cargos.

El aprecio de la comunidad surgió en la academias de futbol Dragones Mazatlán y Muralla que suman más de 200 niños en la que cada semana entrenaban con los profesores Cuauhtémoc Peña Pérez y Dagoberto Tejada. Los niños los llaman ‘Temo’ y ‘Dago’, de cariño.

Ambas cobraron gran relevancia en Sinaloa debido al operativo federal que separó drásticamente a las decenas de niños de sus entrenadores.

En la cronología de esta historia que impactó al deporte infantil sinaloense, en N+ te presentamos el perfil de los detenidos:

‘Profe Dago’

Es profesor de Educación Física en niveles preescolar y primaria, con maestría en el área. Es el fundador y propietario de la Academia Dragones Mazatlán, proyecto con el que cumplió cerca de una década entrenando de manera constante a decenas de niños.

‘Profe Temo’

Cuauhtémoc Peña Pérez, es el entrenador con experiencia profesional que trabajó previamente en las fuerzas básicas del club Mazatlán F.C., luego fundó la Academia Muralla, dedicada también a la formación deportiva infantil.

Lo que se sabe del caso son las dos versiones de esta historia, por un lado, las autoridades federales emitieron un informe señalando que los profesores fueron capturados en posesión de sustancias ilícitas y cartuchos en un domicilio del fraccionamiento Hacienda del Seminario.

Por otro lado, los testigos, familiares y padres de familia afirmaron que fueron detenidos de manera arbitraria en un retén de la zona de Playa Cerritos mientras se desplazaban de forma pacífica.

Un juez los vinculó a proceso bajo cargos federales relacionados con la salud, enviándolos preventivamente al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 8 en Guasave, Sinaloa.

El cargo por posesión de cartuchos exclusivos del Ejército fue desestimado por falta de sustento, quedando bajo investigación complementaria.

HVI