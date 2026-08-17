Sociedad

Protestan en Sinaloa por Detención de 2 Entrenadores de Futbol; Esta es su Historia

Familiares y alumnos de los profesores Dagoberto Tejada y Cuauhtémoc Peña exigen su liberación tras ser detenidos y presos en un penal federal

400 Niños Protestan en Sinaloa por Detención de Entrenadores de FutbolOperativo de Seguridad en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro
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