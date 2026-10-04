¿Cuánto Me Toca de Aguinaldo 2026? La Fórmula Paso a Paso para Calcularlo Según tu Sueldo

Cada vez falta menos para que comience el pago de la prestación de ley más esperada, pero cada año puede resultar un poco complejo hacer cuentas para saber exactamente lo que te depositarán. Por ello, si te estás preguntando "¿Cuánto me toca de aguinaldo en 2026?", no le des más vueltas y revisa la fórmula con la que puedes conocer el monto que recibirás según tu sueldo y lo que indica la ley.

Y es que con El Buen Fin a la vuelta de la esquina, muchos empleadores y hasta pensiones pagan este 'dinerito extra' desde las primeras semanas de noviembre, para que las y los consumidores puedan aprovechar o analizar con mayor seriedad las promociones.

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¿Cuándo pagan el aguinaldo 2026?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), legislación principal que regula las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores en México, los empleados tienen derecho a un aguinaldo anual.

Este deberá pagarse antes del día 20 de diciembre y ser equivalente a quince días de salario, por lo menos.

Asimismo, señala que los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que trabajaron, "cualquiera que fuere este", puntualiza.

¿Cúanto te toca de aguinaldo en 2026?

Ahora, si lo que quieres saber es qué monto te corresponde de aguinaldo, tienes que tomar en cuenta tres factores clave:

Tu salario diario.

El tiempo que llevas trabajando en la empresa.

Si tu contrato ofrece más de 15 días de aguinaldo.

Ya que conoces esta información, la fórmula para calcular cuánto dinero recibirás este 2026 es la siguiente:

Aguinaldo = (Salario diario) x (Días de aguinaldo que te corresponden)

Por ejemplo, realizando la operación con el salario diario mínimo de 315.04 pesos, esta cifra se debe multiplicar por 15, que son los días por ley. El resultado es de 4 mil 725 pesos y ese sería el monto que te corresponde.

En el caso de que tu contrato establezca más días, ajusta la fórmula según corresponda.

Si no estás seguro de cuántos días te corresponden, puedes consultarlo directamente con tu área de Recursos Humanos o revisar tu contrato. Además, en algunas empresas el aguinaldo puede variar según tu antigüedad; mientras más tiempo lleves, mayor será el monto acumulado.

Si trabajaste menos de un año, el cálculo cambia con el dato del tiempo laborado. En ese caso, la manera de calcularlo es:

Aguinaldo proporcional = (Salario diario) x 15 x (Días trabajados / 365)

Recuerda que la LFT señala que tienes derecho al pago de aguinaldo conforme al tiempo que trabajaste, sin importar cuánto fuere este.