Finanzas personales

¿Cuánto Me Toca de Aguinaldo 2026? La Fórmula Paso a Paso para Calcularlo Según tu Sueldo

El pago de la prestación es uno de los más esperados y los empleadores lo deben realizar, a más tardar, en el mes de diciembre, aunque algunos lo realizan semanas antes.

Billetes mexicanosEl aguinaldo es una prestación que se debe pagar en efectivo o depósito por ley. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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¿Cuánto Toca de Aguinaldo 2026? Fórmula para Calcular el Monto que te Pagarán Según tu Sueldo por Ley | N+