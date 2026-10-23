Finanzas personales

¿Cómo Empezar Mi Plan Personal de Retiro y Cuánto Dinero Tendré? Calculadora de Ahorro del PPR

Tras los cambios anunciados en la Modalidad 40 del IMSS, los trabajadores deben voltear a ver los diferentes planes de retiro que hay en México gracias al PPR

Cómo empezar mi plan personal de retiro PPR y cuánto dinero tendré simulador y calculadora de ahorro en MéxicoEl plan personal de ahorro para el retiro aplica para todo tipo de personas en México. Foto: Cuartoscuro

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