¿Cómo Empezar Mi Plan Personal de Retiro y Cuánto Dinero Tendré? Calculadora de Ahorro del PPR

La angustia se apoderó de muchas personas luego de anunciarse varios cambios en la Modalidad 40 del IMSS. Y para que la preocupación no te carcoma, te decimos qué es el PPR y cómo funciona, pues gracias a esto puedes empezar con tu Plan Personal de Retiro y saber hasta cuánto dinero juntarás con el simulador o la calculadora de ahorro.

Para que puedas informarte de forma correcta, en una nota ya te mostramos todos los cambios que tuvo la Modalidad 40 del Seguro Social, a quiénes afecta y las diferencias que tiene con relación al Afore y a una pensión.

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¿Qué es el PPR del SAT y cómo funciona en México?

Se trata de un Plan Personal de Retiro voluntario que sirve de ahorro e inversión a largo plazo. Se contrata con una institución financiera o aseguradora y su objetivo es que las personas reúnan el dinero suficiente para el momento en que decidan retirarse de la vida laboral y disfrutar de su vejez.

El PPR funciona de la siguiente forma: Tú como trabajador realizas aportaciones cada cierto tiempo y estas generan intereses porque la aseguradora o casa de bolsa con la que lo contrataste invierte ese dinero, para que el acumulado crezca constantemente.

Lo mejor es que cuenta con un régimen fiscal especial regulado y reconocido por el SAT (Servicio de Administración Tributaria) en México. Eso significa que toda aportación destinada para tu PPR es deducible, es decir, se te regresa una parte del dinero que invertiste para tu jubilación al momento de hacer tu declaración anual de impuestos.

¿Cómo empezar mi Plan Personal de Retiro? Simulador de ahorro

El PPR en México no especifica contar con una edad en específico para comenzar, pero cuánto más pronto lo hagas mejor, pues así vas a poder juntar una mayor cantidad de dinero.

Lo primero que debes hacer es comparar las aseguradoras y casas de bolsa que tienen este plan de ahorro en México, pues cada una ofrece diferentes opciones. Fíjate de cuánto es la aportación mínima y su evolución; las condiciones y posibilidades que existen para suspender pagos, en caso de cualquier imprevisto; rendimientos y garantías, así sabrás por cuánto tiempo será el ahorro.

¿Cómo saber cuánto dinero juntaré por mi PPR? Calculadora de ahorro

La mayoría se aseguradoras cuentan con un simulador del Plan Personal de Retiro. También puedes usar la calculadora de ahorro de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). Solo ingresa al link https://www.consar.gob.mx/gobmx/Aplicativo/calculadora/independientes/.

Ingresa los datos que se te solicitan, como la edad en la quieres empezar tu plan de ahorro para el retiro y el momento en que te quieres jubilar y la cantidad de dinero que puedes aportar por mes. Así te darás una idea del dinero que vas a juntar.

AO