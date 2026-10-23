Seguridad

Localizan y Desmantelan Laboratorio Clandestino en Culiacán, Sinaloa

Autoridades federales aseguraron equipos, quemadores y recipientes en una instalación de 2 mil 500 metros cuadrados; no hallaron drogas ni sustancias químicas

Inhabilitan Laboratorio de Metanfetamina en Preparación en SinaloaInhabilitan Laboratorio de Metanfetamina en Preparación en Sinaloa. Foto: Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República

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Autoridades desmantelan laboratorio clandestino en Sinaloa, preparado para producir metanfetamina. Sin drogas halladas, pero equipos inhabilitados.

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