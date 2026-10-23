Localizan y Desmantelan Laboratorio Clandestino en Culiacán, Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizaron, neutralizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en preparación para la producción de metanfetamina, en el poblado de Sanalona, municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), esta acción se llevó a cabo durante un recorrido terrestre donde se pudo localizar la instalación, que ocupaba una superficie aproximada de 2 mil 500 metros cuadrados y contaba con equipos y herramientas para la elaboración de narcóticos.

Entre los objetos localizados se encontraba un reactor de destilación con capacidad de 600 litros, cinco quemadores, dos tinas, tres tambos de 500 litros cada uno, cinco ollas de peltre y un tanque de gas de 45 kilogramos.

También se encontraron dos pinzas de presión, una pala para mezclar y, a unos 300 metros de la instalación principal, otro destilador de reactor.

Las autoridades informaron que el equipo, los accesorios y las herramientas fueron inhabilitados en el lugar para evitar que pudieran reutilizarse.

Sin embargo, durante el operativo no se localizaron narcóticos ni sustancias químicas, por lo que el comunicado no reportó el aseguramiento de drogas.