Seguridad

Detienen a 6 por Homicidio de Joselyn, Estudiante de la UAEMéx, y de su Novio en Otumba, Edomex

Felipe 'N' y otras cinco personas fueron detenidas en Otumba; la Fiscalía investiga tres homicidios relacionados con una disputa por narcóticos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a seisFoto: Cuartoscuro
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