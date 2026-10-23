Detienen a 6 por Homicidio de Joselyn, Estudiante de la UAEMéx, y de su Novio en Otumba, Edomex

La Fiscalía del Estado de México (FGJEM) detuvo a seis presuntos integrantes de un grupo delictivo, como parte de la investigación por el homicidio de una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), un exalumno de esa institución y otro hombre.

Los hechos ocurrieron en septiembre en el municipio de Otumba y, de acuerdo con las indagatorias, estarían relacionados con una disputa por la distribución y comercialización de narcóticos en la región.

Las personas detenidas fueron identificadas como Felipe 'N', Luis Gustavo 'N', alias 'Rayón', Emmanuel 'N', Adrián 'N', Jesús 'N' y Martha Yadhira 'N'. La Fiscalía informó que fueron capturadas durante un operativo en el poblado de Santiago Tolman y presentadas ante el Ministerio Público.

Foto: FGJEM

Posteriormente, fueron ingresadas a un centro penitenciario estatal por un homicidio distinto al de las tres víctimas y vinculadas a proceso. Un juez impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La investigación por los homicidios comenzó en septiembre, luego del hallazgo de dos hombres sin vida dentro de un automóvil en Otumba. Ambos presentaban heridas de arma de fuego. Uno de ellos fue identificado con las iniciales J.C.O.B., de 25 años, quien tenía un reporte de desaparición presentado el 21 de septiembre. Se trata de Juan Carlos Ortiz Bravo, novio de Joselyn.

Al día siguiente, el 23 de septiembre, la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo de una joven identificada como Joselyn Sandoval, estudiante de la UAEMéx y pareja sentimental de Juan Carlos. La mujer también presentaba heridas por disparos y había sido reportada como desaparecida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Preparan Sepelios de Joselyn Sandoval y Juan Carlos, Estudiantes de la UAEMéx

De acuerdo con las indagatorias, el 21 de septiembreJuan Carlos salió de su domicilio acompañado de Joselyn y dijo a sus padres que acudirían a entregar una bocina. Ambos no regresaron y desde entonces se desconocía su paradero.

A partir del análisis de videos, diligencias periciales y otros actos de investigación, la Fiscalía estableció que dos vehículos, un sedán blanco y una camioneta negra, llegaron al lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Posteriormente arribó un auto negro, del que descendieron una mujer y un hombre, quienes presuntamente abandonaron los cuerpos dentro de la unidad y huyeron.

La institución identificó a uno de los sujetos que habría descendido del vehículo de las víctimas y cuenta con una orden de aprehensión en su contra. Además, lo investiga por otros posibles delitos, entre ellos homicidio, robo de vehículo, robo de hidrocarburo y delitos contra la salud.

La Fiscalía señaló que ese individuo mantenía una disputa por la supuesta comercialización de narcóticos con Felipe 'N'. Ambos habrían pertenecido a un grupo delictivo encabezado por Irving 'N', quien actualmente se encuentra recluido en un penal estatal.

Las autoridades dieron a conocer que tras la detención de Irving 'N', Felipe 'N' presuntamente habría formado su propia organización, al igual que el sujeto que cuenta con la orden de aprehensión vigente. Según la investigación, ambos grupos comenzaron a disputarse el control de la distribución y venta de estupefacientes en esa zona del Estado de México.

La Fiscalía estableció que J.C.O.B. conocía y presuntamente trabajaba para Felipe 'N', por lo que el otro individuo identificado habría privado de la libertad al joven cuando viajaba con su novia y otro acompañante. De acuerdo con la institución, J.C.O.B. y el otro hombre fueron asesinados y sus cuerpos abandonados en el automóvil, mientras que Joselyn fue trasladada a otro sitio, donde también fue agredida y posteriormente abandonada en Otumba.

Los análisis balísticos realizados en ambos hechos concluyeron que los proyectiles fueron disparados por la misma arma de fuego, lo que vincula las investigaciones por los homicidios de Juan Carlos y Joselyn Sandoval

PT