Vinculan a Cuatro Personas por Presunta Extorsión y Secuestro en Veracruz

Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por delitos de extorsión y secuestro agravado en la zona norte de la entidad, esto tras las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

En el municipio de Coatzintla, Jorge Alberto 'N' y Zita 'N' son señalados por presuntamente exigir dinero a un comerciante bajo la modalidad de cobro de piso y, según lo informado, ambos permanecerán en prisión preventiva.

En otro caso, Alexander 'N' y Jesús 'N' fueron vinculados por secuestro agravado, tras la liberación de cuatro personas que estaban privadas de su libertad en un inmueble de la colonia México, en Poza Rica, el pasado catorce de octubre.

Un juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para los cuatro imputados, mientras continúan los procesos judiciales para determinar la situación legal de cada señalado.