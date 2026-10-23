Seguridad

Vinculan a Cuatro Personas por Presunta Extorsión y Secuestro en Veracruz

Jorge Alberto 'N', Zita 'N', Alexander 'N' y Jesús 'N' enfrentan un proceso legal por presuntos delitos en Coatzintla y Poza Rica

Vinculan a Cuatro Personas por Presunta Extorsión y Secuestro en VeracruzLos vinculados se mantendrán en prisión preventiva oficiosa mientras el proceso continúa. Foto: FGE

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En Coatzintla y Poza Rica, cuatro hombres son procesados por delitos graves. La prisión preventiva fue ratificada. Sigue el desarrollo del caso en Veracruz.

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