Muere Hombre de la Tercera Edad de un Infarto en Club Deportivo de Puebla

Al interior del Club Deportivo Alpha 2 en la ciudad de Puebla un hombre de aproximadamente 73 años de edad se desvaneció y perdió la vida tras sufrir presuntamente un ataque al corazón.

De acuerdo con los primeros reportes, el septuagenario se encontraba saliendo de una clase de spinning cuando fue víctima de un infarto, sin que fuera atendido por personal del lugar.

Tras varios minutos cuerpos de emergencias arribaron al inmueble ubicado en el Bulevar Carlos Camacho Espíritu solamente para confirmar que ya no contaba con signos vitales.

En otro caso, paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y de la Cruz Roja le salvaron la vida a un hombre que presentaba problemas cardíacos.

Los rescatistas fueron alertados que en inmediaciones de unos laboratorios ubicados en la colonia Bosques de San Sebastián de la capital poblana una persona se sentía mal.

Los técnicos en urgencias se trasladaron al sitio y lograron estabilizar a la víctima, para después trasladarlo a un hospital para que pudiera recibir atención médica especializada.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ