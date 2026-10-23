Seguridad

Muere Hombre de la Tercera Edad de un Infarto en Club Deportivo de Puebla

La víctima de aproximadamente 73 años sufrió un ataque al corazón mientras se encontraba en el inmueble del bulevar Carlos Camacho Espíritu

Muerto Hombre Tercera Edad Infarto Club Deportivo Alpha 2 Bulevar Carlos Camacho Espíritu PueblaEl hombre no recibió primeros auxilios por personal del inmueble. Foto: Google Maps

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Un infarto cobra la vida de un hombre en el Club Alpha 2 de Puebla. La atención médica llegó tarde.

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