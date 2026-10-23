Seguridad

Recuperan Tráiler con Reporte de Robo tras Una Persecución en Periférico de Puebla

La unidad pudo ser interceptada a la altura de San Francisco Ocotlán, junta auxiliar de Coronango derivando en la detención de dos sujetos

Dos Detenidos Tráiler Robado Recuperado Periférico Ecológico Coronango PueblaDurante el operativo fueron detenidos dos sujetos. Foto: X @SSPGobPue

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La SSP de Puebla y la policía de Coronango recuperan un tractocamión robado tras una persecución. Dos detenidos. Conoce los detalles de este operativo exitoso.

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