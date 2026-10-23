Recuperan Tráiler con Reporte de Robo tras Una Persecución en Periférico de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, en coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública de Coronango, recuperó un tractocamión con reporte de robo y detuvo a dos hombres, señalados como probables responsables del ilícito.

Tras una persecución sobre la autopista México-Puebla y el Periférico Ecológico, a la altura de San Francisco Ocotlán, las fuerzas de seguridad lograron detener a Daniel ‘N’, de 28 años, y Julián ‘N’, de 35 años.

Ambos hombres fueron identificados y señalados por el conductor de la unidad de carga como los responsables de desapoderarlo del tractocamión con violencia este jueves 22 de octubre de 2026.

Conforme a protocolo, los varones y los elementos de prueba fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

Por último, la SSP Puebla refrendó su compromiso de mantener la coordinación con las corporaciones municipales para fortalecer la seguridad en las carreteras, autopistas y principales vialidades de la entidad.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ