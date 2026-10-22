Localizan Desvalijados Dos Vehículos con Reporte de Robo en Huamantla, Tlaxcala

Dos vehículos que presuntamente fueron robados con violencia sobre la autopista Amozoc–Perote, en Puebla, fueron localizados parcialmente desvalijados en el municipio tlaxcalteca de Huamantla.

Ocurrió en la calle Juan Manuel Solís Ponce, de la colonia Antorchista, en el barrio de Santa Anita, donde vecinos reportaron la presencia de dos unidades abandonadas en condiciones sospechosas.

Policías municipales encontraron un automóvil MG One azul, modelo 2024, y una camioneta de carga ligera blanca, modelo 2025, ambos con placas del estado de Puebla.

Una revisión permitió establecer que las características coincidían con las de dos vehículos reportados como robados con violencia el pasado 19 de octubre en la autopista Amozoc–Perote.

Las unidades presentaban daños en los tableros y les habían retirado diversos accesorios del interior. Ambas unidades fueron retiradas con grúas y puestas a disposición del Ministerio Público.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ