Seguridad

Localizan Desvalijados Dos Vehículos con Reporte de Robo en Huamantla, Tlaxcala

Vecinos del Barrio de Santa Anita reportaron la presencia de dos unidades abandonadas en la calle Juan Manuel Solís Ponce de la colonia Antorchista

Localizados Desvalijados Dos Vehículos Robados Barrio Santa Anita Huamantla TlaxcalaLas unidades habían sido robadas días atrás en la autopista Amozoc-Perote. Foto: Seguridad Pública Huamantla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos vehículos robados con violencia en la autopista Amozoc-Perote aparecen desvalijados en Huamantla. La policía investiga el caso tras el reporte de vecinos de Santa Anita.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Localizan Desvalijados Dos Vehículos con Reporte de Robo en Huamantla, Tlaxcala | N+