Detienen a Conductor de Camioneta Utilizada en Robo a Casa en Pesquería, NL

Elementos de seguridad lograron detener a un hombre que conducía una camioneta presuntamente utilizada durante un robo a una casa habitación en la colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

La detención ocurrió luego de que elementos de seguridad ubicaran la camioneta a través de cámaras de seguridad. Fue en el cruce de la avenida Central y la calle Oaxaca, en la colonia Colinas del Aeropuerto, donde una patrulla de la Policía de Pesquería logró interceptar el vehículo.

Tras detener la marcha de la camioneta, los policías comenzaron a entrevistar al conductor y posteriormente lo arrestaron. Tanto el sujeto como la camioneta quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de llevar a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible relación del detenido con el robo.

Según testigos, la camioneta asegurada presuntamente fue utilizada durante el robo a una vivienda ubicada en la colonia Lomas del Mirador, en Pesquería. En ese lugar, un grupo de ladrones se apoderó de una cocina integral.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la posible participación del conductor en el robo a la vivienda y establecer su situación legal. Hasta el momento el sujeto arrestado no ha sido identificado, por lo que se espera se brinden más detalles.