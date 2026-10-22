Seguridad

Detienen a Conductor de Camioneta Utilizada en Robo a Casa en Pesquería, NL

El vehículo presuntamente fue utilizado durante el hurto a una propiedad en la colonia Lomas del Mirador

CamionetaLa camioneta fue identificada por cámaras de seguridad. Foto: Policía Pesquería

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