Denuncian Maltrato Contra Perra en El Carmen; Exigen Investigar a Presunta Agresora

El caso de Milagros, una perra que sufrió diversas agresiones físicas en el municipio de El Carmen, Nuevo León, llegó a manos de una asociación protectora de animales que busca justicia y atención para la cachorra.

Integrantes de Rescatando Cachorros Fundación Sofi se hicieron cargo de brindarle atención luego de recibir el reporte sobre el presunto maltrato. Además de procurar su recuperación, la organización emprendió acciones legales para que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen si existe responsabilidad penal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sobrevive 'Milagros' a Maltrato Animal: Denuncian Agresión en El Carmen, NL

Durante una entrevista, representantes de la fundación confirmaron que ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía, por lo que solicitaron a las autoridades prestar atención al caso y dar seguimiento a las diligencias correspondientes.

“Lo que ahorita nosotros queremos, ya interpusimos la denuncia penal ante Fiscalía, es que las autoridades pongan mucho ojo a esta denuncia”, expresó uno de los integrantes de la asociación.

La organización también manifestó su preocupación por la gravedad de las agresiones que presuntamente sufrió Milagros y señaló la importancia de atender oportunamente las denuncias relacionadas con violencia contra los animales.

Asimismo, los representantes hicieron un llamado a la ciudadanía para crear conciencia sobre el respeto y el cuidado de las mascotas, además de exhortar a las autoridades a investigar estos hechos y aplicar las sanciones que correspondan si se comprueba la responsabilidad de la persona señalada.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de denunciar el maltrato animal y de que las autoridades den seguimiento a los reportes presentados por ciudadanos y asociaciones protectoras.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre el estado de salud actual de Milagros ni sobre posibles avances en la investigación. La responsabilidad de la presunta agresora deberá establecerse mediante el procedimiento legal correspondiente.