Seguridad

Denuncian Maltrato Contra Perra en El Carmen; Exigen Investigar a Presunta Agresora

La organización Rescatando Cachorros Fundación Sofy presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Nuevo León para que se investigue el caso de Milagros

Denuncian maltrato animal en El CarmenDenuncian maltrato animal en El Carmen. Foto: N+

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Milagros, víctima de maltrato en El Carmen, recibe atención de Rescatando Cachorros. La fundación exige justicia y llama a la ciudadanía a denunciar la violencia animal.

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