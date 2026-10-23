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Jamaica vs México No Cambia de Sede: ¿Dónde se Jugará el Partido de Nations League?

La Selección Mexicana se enfrentará dos veces con los Reggae Boyz en cuartos de final

Acción del duelo entre México y Jamaica en la Copa Oro del 2024 disputada en Houston, Texas.Acción del duelo entre México y Jamaica en la Copa Oro del 2024 disputada en Houston, Texas. Foto: Reuters

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