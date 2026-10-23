Jamaica vs México No Cambia de Sede: ¿Dónde se Jugará el Partido de Nations League?

Luego de las versiones de que el duelo entre jamaicanos y Tricolores se jugaría en Estados Unidos, este 22 de octubre se dio a conocer que no habrá cambio de sede. Así que el partido de la Nations League 2026 de la Concacaf se apega al plan original.

El partido Jamaica vs México corría el riesgo de moverse, ya que de acuerdo con medios deportivos había una propuesta que estaba analizando la Federación Jamaicana de Futbol (JFF). Por ello es que se tardó en tomar una decisión.

Se trata del partido de ida de los cuartos de final de la Nations League, programado para el sábado 14 de noviembre en Kingston, Jamaica. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya inició el proceso de acreditación para ese compromiso, por lo que se hace oficial que la sede no se modifica.

Mientras que el duelo de vuelta, México vs Jamaica, se llevará a cabo el martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León.

El equipo Tricolor es el actual campeón, así que arrancará la defensa del título ante los Reggae Boyz. La Selección Mexicana accedió de manera directa a cuartos de final debido a su posición en el ranking de la Concacaf.

Hay que señalar que es el primer partido oficial de Rafa Márquez como estratega nacional, ya que los anteriores compromisos fueron de carácter amistoso. En otras palabras, se trata de una prueba de fuego, que llega en un momento complicado.

Y es que Márquez no tiene un saldo que entusiasme, luego de que no ha podido ganar en 4 encuentros al frente: suma 2 empates y 2 derrotas. En la reciente Fecha FIFA de septiembre y octubre cayó 3-0 ante Estados Unidos y 2-0 ante Chile. Además de empatar 1-1 con Colombia y Perú.

Más allá de los resultados, que no son alentadores, el equipo mexicano sembró dudas en lo que se refiere a un estilo de juego y al funcionamiento. Perdió solidez defensiva, que fue evidenciada ante los estadounidenses sobre todo. Y no tiene gol, carece de potencia ofensiva y de variantes a la hora de atacar.

Así que para la Fecha FIFA de noviembre, Rafa Márquez y el Tricolor tienen poco margen de error. La visita a Jamaica es de alto riesgo, porque la velocidad de los Reggae Boyz y la localía pueden ser factores decisivos.

La ventaja es que el duelo de vuelta será en casa, en Monterrey, para decidir el boleto a las semifinales de la Nations League 2026 de la Concacaf. Y se espera que el entrenador ya cuente con el delantero Julián Quiñones, quién se acaba de recuperar de una lesión. El que está descartado es Raúl Jiménez, quien fue operado de la rodilla hace una semana.

Con información de N+