Seguridad

Detienen a 7 Integrantes de 'Los Cromos' en Juchitán, Oaxaca

Los detenidos tendrían responsabilidad en la ola de violencia que golpeó a la ciudad durante las últimas 72 horas

Los integrantes de 'Los Cromos' detenidos. Foto: Fiscalía de OaxacaLos integrantes de 'Los Cromos' detenidos. Foto: Fiscalía de Oaxaca

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