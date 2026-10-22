Detienen a 7 Integrantes de 'Los Cromos' en Juchitán, Oaxaca

Fuerzas federales y estatales detuvieron a siete personas, entre ellas cuatro hombres, dos mujeres y un menor de edad, quienes presuntamente tendrían responsabilidad en la ola de violencia que golpeó a la ciudad de Juchitán, Oaxaca, durante las últimas 72 horas y que dejó un saldo de seis personas asesinadas y dos más lesionadas.

Desde el pasado lunes y durante tres días consecutivos, hombres armados, a bordo de motocicletas, perpetraron al menos cinco ataques en los que fueron asesinados dos mototaxistas, dos menores de edad, un empleado municipal y otro masculino del que no se dieron detalles.

Según la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, los siete detenidos pertenecen a la banda de “Los Cromos”, un grupo delictivo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual, desde hace varios meses, es el responsable de la violencia que vive la ciudad de Juchitán y otros municipios de la región del Istmo de Tehuantepec.

En un comunicado, la dependencia informó que en el operativo de detención participaron la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Estatal y la Defensa. A los detenidos les fueron aseguradas armas, municiones y droga.

De acuerdo con las investigaciones, esta célula delictiva se dedicaba también al narcomenudeo, extorsión y cobro de piso. Hasta ahora se desconoce cuáles fueron los móviles que motivaron el asesinato de esas seis personas, durante las últimas 72 horas en Juchitán.

AMP