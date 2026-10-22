Seguridad

Sujeto Presuntamente Mató a su Pareja y Atentó contra sus Dos Hijas en Puebla

Andrés 'N' habría dejado caer un vehículo a una barranca con el cuerpo de la víctima y las niñas aún vivas en el municipio de Zacapoaxtla

Detenido Andrés N Huejotzingo Feminicidio María Isabel Castillo Vegas Zacapoaxtla PueblaAndrés 'N' fue detenido en Huejotzingo por el crimen ocurrido en Zacapoaxtla. Foto: FGE Puebla

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La justicia decidirá el destino de Andrés 'N', acusado de matar a su pareja y atentar contra sus hijas en Zacapoaxtla. Conoce cómo se descubrió la verdad.

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