Sujeto Presuntamente Mató a su Pareja y Atentó contra sus Dos Hijas en Puebla

El arrestado en la demarcación antes mencionada quedó a disposición del Juez de Control que este jueves 22 de octubre de 2026, resolverá su situación jurídica en audiencia.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy detenido supuestamente es responsable de la muerte de María Isabel Castillo Vegas y habría intentado hacer pasar el crimen como un accidente automovilístico en Zacapoaxtla.

El pasado 26 de septiembre aproximadamente al mediodía, se dio a conocer que sobre la carretera Zacapoaxtla-Zaragoza, a unos 200 metros del Tecnológico de Zacapoaxtla, se encontró fuera del camino, en una barranca, un automóvil Chevrolet Optra de color rojo, con placas de Puebla.

En el asiento del copiloto se encontró el cuerpo de la víctima. Asimismo, se encontró dentro de la unidad a una niña de ocho años, y a otra de 13, quienes fueron trasladadas a la clínica del IMSS en Zacapoaxtla para recibir atención médica.

El vehículo tenía el frente destrozado a causa de un impacto, sin embargo, durante las diligencias del levantamiento de cadáver se encontró una piedra grande que estaba sobre el pedal del acelerador.

La necropsia reveló que María Isabel murió a causa de asfixia mecánica por estrangulamiento, descartando que su deceso hubiera ocurrido durante el accidente vial.

Con información de N+

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