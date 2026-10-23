¿Cómo Calcular la Pensión por Modalidad 40? Esto Necesitas Tras Cambios en Reglas del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social cambió las reglas de la Modalidad 40, ante el hallazgo de posibles fraudes relacionados a pensiones altas. Lo que desató dudas entre los trabajadores que cotizan ante el IMSS sobre las futuras pensiones que podrían percibir.

Los cambios se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 21 de octubre de 2026, y modifican el esquema conocido como Continuación Voluntaria en el régimen obligatorio.

Si aún no tienes claro cómo funciona este esquema y para quiénes aplica, te explicamos qué trabajadores se pueden inscribir y a quiénes afectan las nuevas reglas del Seguro Social.

¿Cuáles son los cambios en la Modalidad 40 del IMSS?

De acuerdo con los cambios anunciados en la Modalidad 40 del IMSS, hay tres cambios sustanciales en la aplicación de este esquema.

Se cotizará con el último salario base registrado al causar baja, o hasta ese monto más una unidad de medida y actualización (UMA). El aseguramiento corre a partir de la fecha de la solicitud. Los trabajadores independientes podrán continuar cotizando, pero no podrán combinarlo con la modalidad 40.

¿Qué necesitas para calcular la Pensión IMSS bajo Modalidad 40?

Para conocer el monto estimado de la pensión del IMSS que un trabajador podría obtener con el esquema de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio (Modalidad 40), debes tener en cuenta una serie de requisitos.

Dado que uno de los cambios recae sobre el salario base a registrar, el monto de la pensión se puede ver modificado. Específicamente para los trabajadores que pertenecen al régimen de 1973 y buscaban elevar su promedio salarial durante los últimos años de cotización para así elevar el monto de su pensión.

Aunque no es el único factor que se toma en cuenta para hacer el cálculo de la pensión del IMSS. De hecho el Instituto cuenta con una herramienta en línea que da la posibilidad de conocer el monto estimado que recibiría la persona.

Se trata del Simulador de Pensión IMSS, que permite hacer un ejercicio informativo sin que tenga ninguna validez oficial.

Para hacer el cálculo requieres de la siguiente información:

Año en el que iniciaste tu cotización a la Ley del Seguro Social.

Años Cumplidos al momento de la consulta

Semanas Cotizadas bajo la Ley del Seguro Social.

Promedio de tus salarios base de cotización de los últimos 5 años.

El IMSS indica que para hacer el cálculo de la pensión conforme a los Supuestos de la Ley del Seguro Social Vigente, se puede utilizar la herramienta de CONSAR.

Otra opción consiste en acercarse a personal del Instituto para que te orienten sobre las nuevas disposiciones y el importe que podrías percibir.

Entre los requisitos para obtener una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, están:

Pertenecer al Régimen del 73.

Tener 60 años cumplidos a la fecha de la solicitud de pensión.

Estar dado de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

Estar dentro del Periodo de Conservación de Derechos.

Tener al menos 500 semanas cotizadas ( alrededor de 10 años de trabajo).

Tener cotizaciones antes del 1 de julio de 1997, para poder elegir la aplicación de la Ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de 1997.

¿Por qué la modificación al límite salarial afecta el Cálculo de tu Pensión del IMSS?

En caso de que estés pensando inscribirte a la Modalidad 40 del IMSS, debes saber que a partir de este 22 de octubre se aplican las nuevas disposiciones publicadas en el DOF, lo que significa que se tomará como referencia el último salario base de cotización registrado al causar baja.

Anteriormente el trabajador podía elegir un salario base alto (de hasta 25 UMAS), mientras que en la actualidad se reflejará el salario que tenía el trabajador al momento de causar baja, con un margen máximo de una UMA Adicional.

Este cambio limitaría la mejora del monto de la pensión que obtendría el trabajador que había elegido la Modalidad 40 del IMSS para continuar aportando y sumando semanas cotizadas.