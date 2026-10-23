Economía

¿Cómo Calcular la Pensión por Modalidad 40? Esto Necesitas Tras Cambios en Reglas del IMSS

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que los cambios en la Modalidad 40 del IMSS surgen a partir de la detección de fraudes relacionados a pensiones altas.

Personas frente a Logo del IMSS. Cambian Reglas para Modalidad 40 del IMSS, cómo calcular pensiónTras las protestas de trabajadores del IMSS, Zoe Robledo, su director, anunció cambios en este esquema a partir de este 22 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro.
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