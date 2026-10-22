Senado Convocará a Zoé Robledo para Aclarar Modificación a la Modalidad 40 del IMSS

La Comisión de Seguridad Social del Senado de la República convocará a Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), o a otro representante del organismo para aclarar los cambios planteados a la Modalidad 40 de pensiones.

Higinio Martínez, presidente del Senado, dijo que, si bien los cambios a la Modalidad 40 del IMSS podrían ser modificados o revertidos mediante un decreto, su discusión y análisis en el Congreso tendría mayor legitimidad.

El acuerdo fue aprobado por el Consejo Técnico del IMSS en una sesión extraordinaria el pasado 10 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el miércoles y entró en vigor este jueves.

Y aunque no elimina la Modalidad 40, el acuerdo fija condiciones temporales para las incorporaciones y ordena evaluar su impacto financiero.

La Modalidad 40 es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio que permite que una persona que ya no trabaja formalmente siga cotizando por su cuenta.

Quienes se inscribieron antes del 22 de octubre permanecerán en las condiciones actuales hasta que termine el periodo contratado. El IMSS informó que conservarán las semanas cotizadas y las aportaciones realizadas.

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