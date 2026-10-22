Política

Senado Convocará a Zoé Robledo para Aclarar Modificación a la Modalidad 40 del IMSS

El director del IMSS u otro representante del instituto será citado para explicar los cambios planteados a la modalidad de pensiones

Zoé Robledo, director general del IMSS. Foto: CuartoscuroZoé Robledo, director general del IMSS. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+