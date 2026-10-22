Sheinbaum Descarta Intromisión en Posible Cambio de Líder del Sindicato del IMSS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo hoy que la elección del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) le compete a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de las protestas del personal de salud para exigir, entre otros puntos, mejoras laborales y la destitución del secretario general, Rafael Olivos Hernández.

En la conferencia mañanera de este jueves, Sheinbaum Pardo señaló que la elección del líder sindical no le corresponde a la presidenta de la República ni al director del IMSS.

“En todo caso le corresponde a los trabajadores y hay sus mecanismos, si no están de acuerdo con una dirigencia sindical, de cómo cambiar a la dirigencia o si están de acuerdo, cómo se mantiene”, subrayó la mandataria.

“Los puestos de elección popular, particularmente la Presidencia de la República, hay que ejercerlos con mucha humildad, primero, sin violar la Constitución y las leyes, que es lo que uno jura, respetando la Constitución y las leyes, pero, en segunda, hay que ejercerlo entendiendo que uno está encabezando un proceso de transformación. No ejerciéndolo con el poder que te puede dar la silla presidencial”, afirmó Sheinbaum Pardo.

“Si luchamos tantos años porque los trabajadores eligieran a sus propios dirigentes, cómo es que ahora vas a hacer el dedazo, pues no”, agregó.

La mandataria destacó que el proceso para lograr el incremento salarial del 8% para los trabajadores del IMSS fue democrático y contempla 4% al tabulador y 4% a prestaciones, porcentaje similar al de 2025, “el aumento más grande que se había dado”.

El miércoles, Zoé Robledo, director del IMSS, anunció el aumento salarial del 8% para los trabajadores como parte del un plan integral, previo a la mega marcha que realizó el personal de salud en la Ciudad de México (CDMX).

"Este incremento escucha a los trabajadores que en la consulta convocada por el Sindicato expresaron que la propuesta anterior no era suficiente y la mejoramos", afirmó Zoé Robledo; sin embargo, los trabajadores del IMSS rechazaron el aumento del 8%.

El director del IMSS aseguró que el aumento es financieramente "viable" gracias a ahorros en el gasto, mejoras en los procesos de compra y contratación, así como mayores ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Robledo también anunció un plan de basificación para otorgar plazas permanentes a 10,939 empleados del IMSS, entre ellos, personal médico, de enfermería y de otros servicios contratado durante la pandemia de COVID-19.

Adelantó que el IMSS realizará 31,000 cirugías adicionales en turnos nocturnos y fines de semana para reducir los tiempos de espera en procedimientos como operaciones de cataratas, prótesis de rodilla y cadera, hernias y vesícula.

Indicó que se ampliará de 72 horas a 30 días la vigencia de las recetas médicas y que se habilitará una plataforma para reportar la falta de medicamentos.

Con información de N+.

RMT