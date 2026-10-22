Política

Sheinbaum Descarta Intromisión en Posible Cambio de Líder del Sindicato del IMSS

“Los puestos de elección popular, particularmente la Presidencia de la República, hay que ejercerlos con mucha humildad”, mencionó la presidenta de México

Marcha del IMSS en CDMXMarcha del IMSS en CDMX. Foto. Cuartoscuro

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Sheinbaum destaca la importancia de la humildad en la Presidencia y respalda la autonomía de los trabajadores del IMSS para elegir a su líder sindical.

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