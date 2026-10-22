Economía

Tomate y Calabaza Suben de Precio por Aumento de la Inflación en México

El limón y el jitomate son algunos de los productos que cuestan menos

Mercado en MéxicoMercado en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La inflación en México sube y con ella los precios del tomate y la calabaza. Descubre qué otros productos se ven afectados y cuáles bajaron de precio.

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