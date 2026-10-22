Tomate y Calabaza Suben de Precio por Aumento de la Inflación en México

La inflación en México dio un ligero repunte durante la primera quincena de octubre de 2026 por lo que algunos productos como el tomate y la calabaza subieron de precio, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INEGI detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 146.739 puntos y aumentó 0.41%. La inflación subió al 3.62% en la primera quincena de octubre de 2026, luego de que cerró septiembre en 3.45%.

A tasa quincenal, los precios aumentaron 0.41%, pero se ubicaron por debajo del 3.63% registrado en el mismo periodo de 2025, según los datos del INEGI.

El índice de precios subyacente -que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, como las rentas de vivienda, colegiaturas, servicios, ropa o calzado- incrementó 0.25% a tasa quincenal. A su interior, los precios de los servicios subieron 0.31% y las mercancías incrementaron 0.17%.

El índice de precios no subyacente, como los perecederos y energéticos, subió 0.98% a tasa quincenal. Dentro de este, los precios de las frutas y verduras cayeron -0.11% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.85%.

Los 10 productos que subieron de precio son:

Tomate verde: 22.07%. Electricidad: 18.51%. Calabaza: 16.27%. Transporte aéreo: 14.77%. Servicios profesionales: 9.55%. Servicios turísticos en paquete: 6.80%. Gas doméstico LP: 1.38%. Suavizantes y limpiadores: 1.09%. Vivienda propia: 0.15%. Loncherías, fondas, tonterías y taquerías: 0.15%.

En contraste, los 10 productos que bajaron de precio son:

Limón: -10.43%. Aguacate: -4.79%. Naranja: -4.58%. Plátano: -4.15%. Jitomate: -3.04%. Papa y otros tubérculos: -2.53%. Desodorantes personales: -1.14%. Taxi: -0.74%. Automóviles: -0.35%. Pollo: -0.34%.

En tanto, los estados con una variación de precios por arriba del promedio nacional fueron Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Coahuila.

Los estados que registraron una variación de precios por debajo del promedio nacional fueron Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala, Sinaloa y Estado de México.

Con información de N+.

RMT