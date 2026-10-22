Marchas

Sal Con Tiempo: A Esta Hora Inicia Marcha que Afecta Reforma y Centro CDMX

El Movimiento Plural de Maquineros se moviliza este jueves en la capital mexicana

Marcha de la Unión Nacional de Maquineros en Ciudad de México en abril 2015. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de la Unión Nacional de Maquineros en Ciudad de México en abril 2015. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Sal Con Tiempo: ¿A Qué Hora Inicia Marcha que Afecta Reforma y Centro CDMX Hoy 22 de Octubre 2026? | N+