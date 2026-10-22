Sal Con Tiempo: A Esta Hora Inicia Marcha que Afecta Reforma y Centro CDMX

La Ciudad de México (CDMX) tendrá este jueves otro día de marchas: el Movimiento Plural de Maquineros saldrá a las calles para exigir a las autoridades atención a varias demandas.

Ante ello, en N+ te informamos a qué hora y cuál será la zona de la movilización, para que tomes precauciones y evites los bloqueos en la capital mexicana.

A esta hora inicia marcha en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la marcha se llevará a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc.

A las 10:00 horas, miembros del Movimiento Popular de Maquineros se concentrarán en la Torre del Caballito, ubicada sobre Paseo de la Reforma número 10, en la colonia Tabacalera.

De ahí marcharán rumbo al Servicio de Administración Tributaria, localizado en avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero.

La SSC previó que a la protesta se sumen alrededor de 150 personas.

¿Cuál es la demanda de los maquineros?

Según los datos de la agenda, los manifestantes demandarán el cese inmediato del retiro y aseguramiento de sus equipos por parte de las corporaciones policiales y fiscales.

También que se actualice la legislación vigente (que data de 1947) para adaptarla a la actualidad y permitirles operar formalmente sin requerir permisos de casinos de gran escala.

De igual manera, que se diseñen reglas y lineamientos justos que diferencien las máquinas de destreza y distracción de las apuestas criminalizadas, protegiendo así el sustento económico de las familias del sector maquinero.

Afectaciones en el Centro CDMX

Por otra parte, en el Centro Histórico de la Ciudad de México desde temprano se reportaron cortes a la circulación, lo que generó afectación vehicular.

Elementos de la SSC colocaron vallas desde el Eje 1 Norte por un evento que se realizará en la zona; además, se registraron cierres viales en las calles de República de Cuba y Donceles, así como en los alrededores del Congreso capitalino. Como alternativas se sugirieron rutas como el Eje Central Lázaro Cárdenas.

En otra área, miembros del Sindicato Nacional de Educación Superior realizaron un bloqueo en República de Brasil, entre República de Venezuela y República de Cuba, frente a las instalaciones de la SEP, para demandar pago inmediato del incremento salarial.

SPB