Lista de Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 22 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 11 concentraciones, una rodada motociclista, 4 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

El Movimiento Plural de Maquineros marchará a las 10:00 horas de la Torre del Caballito en avenida Paseo de la Reforma 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Servicio de Administración Tributaria, en avenida Hidalgo 77, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se concentrarán durante el día en Centro Médico Nacional Siglo XXI, en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc; en Centro Médico Nacional La Raza, en Paseo de las Jacarandas y Calzada Vallejo, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco y en el Hospital General de Zona 2-A, en Viaducto Río de la Piedad 144, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Incorregibles Ciudad de México rodarán durante el día de Calle Mesones y Octava Calle de Jesús María, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a un destino por definir.

Ciclistas rodarán a las 19:00 horas, con inicio y término en el Museo Nacional de Arte, en Tacuba 8, colonia Centro.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ