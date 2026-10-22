Muere Una Joven al Caer de Juego Mecánico en la Feria de Cabo San Lucas

En Baja California Sur una joven de 18 años murió al caer del juego mecánico conocido como ‘El Péndulo’.

Sucedió durante la Feria de Cabo San Lucas.

La joven fue trasladada a una clínica, donde ingresó en estado grave. Horas después, falleció.

Las autoridades no informaron sobre las circunstancias de este accidente.

En un comunicado el Ayuntamiento de Los Cabos lamentó el fallecimiento e indicó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur será la instancia encargada de determinar las causas del incidente.

Además, precisó que brindará todo el apoyo necesario a la familia.

Posteriormente informó que tras el fallecimiento de la joven en el área de juegos mecánicos de la feria, se determinó nombrar a Diego Camacho Hale como Encargado de Despacho de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, para facilitar las investigaciones que realiza la PGJE.

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Explicó que Camacho Hale dará seguimiento a los trabajos de cierre, así como a la entrega de información y expedientes requeridos por la autoridad.

Y reiteró su compromiso de brindar las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

LECQ