Accidentes

Muere Una Joven al Caer de Juego Mecánico en la Feria de Cabo San Lucas

Tras la caída, la joven fue trasladada a una clínica, donde ingresó en estado grave. Horas después, falleció

Luego de caer del juego mecánico, la joven fue trasladada a un hospital.Foto: N+

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