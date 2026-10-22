Fuerte Incendio en San Jerónimo Hoy: Auto Eléctrico Se Quema Dentro de Vivienda

La mañana de este jueves se registró una intensa movilización de equipos de emergencia por un incendio dentro de una vivienda en San Jerónimo, alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo eléctrico se incendió y el fuego se extendió a otras cuatro unidades que estaban en el mismo predio, ubicado en calle Ocotepec, entre Ferrocarril de Cuernavaca y Corregidora, en dicha alcaldía.

Desalojo por incendio

Bomberos de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron para atender la emergencia, en una zona difícil acceso.

Al menos 19 mujeres de una casa de cuidados de adultos mayores fueron desalojadas de manera preventiva, ya que presentaron crisis nerviosa.

Luego de más de tres horas, el incendio fue sofocado y no se reportan personas lesionadas; la zona sigue acordonada por la presencia de equipos de emergencia.

Con información de N+