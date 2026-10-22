Accidentes

Fuerte Incendio en San Jerónimo Hoy: Auto Eléctrico Se Quema Dentro de Vivienda

Al menos 19 mujeres de una casa de cuidados de adultos mayores fueron desalojadas de manera preventiva

Auto eléctrico se incedia en vivienda en San JerónimoAuto eléctrico se incedia en vivienda en San Jerónimo. Foto: N+

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Emergencia en San Jerónimo: Un incendio en una vivienda provoca la evacuación de 19 mujeres de un hogar de cuidado. Descubre los detalles de esta situación en desarrollo.

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Incendio en San Jerónimo Hoy: Se Queman Vehículos Dentro de Vivienda | N+