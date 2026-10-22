Internacional

Macron Anuncia Restricciones a Protestas; Acusa Sedición de la Ultraizquierda

Tras mantener una reunión con responsables de seguridad interior, el mandatario explicó que los prefectos podrán prohibir las concentraciones que no estén convocadas por organizaciones sindicales

MacronDespués de los actos violentos, las autoridades ordenaron tres noches de toque de queda en zonas de varias ciudades como París y Lyon. Foto: AP.

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