Incendio Consume Casa en la Colonia El Sol de Nezahualcóyotl, Edomex; Hay Heridos

Esta tarde, una enorme columna de humo producida por un incendio alertó a los vecinos de la colonia El Sol de Nezahualcóyotl, Edomex; servicios de emergencia laboran en la zona.

Según información preliminar, las llamas se originaron en una casa habitación ubicada en el cruce de la Calle 30 y Aureliano Ramos.

Hasta el momento se desconocen los motivos del accidente; no obstante, vecinos de los alrededores acudieron a tratar de sofocar el fuego ante el temor de que se extendiera a otras viviendas o comercios.

A través de redes sociales la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del municipio confirmó que varias unidades se dirigían a la zona para apoyar en las labores de emergencia.

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En tanto, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerceda Rebollo, indicó que el fuego ya fue sofocado. Sin embargo, al momento del incendio se encontraban en el lugar tres personas, quienes resultaron lesionadas por quemaduras.

"Todos ya han sido valorados y atendidos por el equipo del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl", escribió en sus redes sociales.

Se sabe que las personas heridas son una adulta mayor de 86 años, un menor de 8 años y un hombre de 26 años, quienes presentan quemaduras que no ponen en riesgo su vida. También se logró el rescate de al menos 5 perros.

Foto: N+

En el lugar se encuentran elementos de Bomberos y de la Policía Municipal para llevar a cabo labores de enfriamiento y de acordonamiento. Durante estas labores encontraron a una perra sin signos vitales.

EPP