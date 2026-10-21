Accidentes

Incendio Consume Casa en la Colonia El Sol de Nezahualcóyotl, Edomex; Hay Heridos

Entre las personas lesionadas por quemaduras hay un menor de edad, además rescataron a varios perros

Servicios de emergencia laborando en la colonia El Sol en Nezahualcóyotl tras incendioFoto: N+
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