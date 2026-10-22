Sociedad

Modalidad 40, Pensión y Afore: ¿Cuáles Son las Diferencias y Cómo Funcionan?

Las recientes directrices del IMSS modifican las condiciones de jubilación para algunos trabajadores

Billetes mexicanos de 500 pesos. Foto: N+Billetes mexicanos de 500 pesos. Foto: N+
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¿Cuáles son las Diferencias de la Modalidad 40, Una Pensión y el Afore? Así Funciona Cada Una en México | N+