Sociedad

¿Qué Es la Modalidad 40 del IMSS y Cuánto se Paga? Estos Trabajadores se Pueden Inscribir

Hoy se publicaron cambios a la Modalidad 40 en el Diario Oficial de la Federación, por lo que vale la pena conocer a detalle cómo aplica este esquema.

Logo del IMSS. Qué es la Modalidad 40 del IMSS y como funciona.Este 21 de Octubre de 2026 el IMSS anunció cambios en la Modalidad 40, un esquema que permite a las personas que han dejado de cotizar mantener su vigencia de derechos e incrementar sus aportaciones para el retiro. Foto: Cuartoscuro.
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