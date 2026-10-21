Sociedad

Cambios en Modalidad 40 del IMSS: ¿Qué Modificaciones al Salario de Cotización Hay en 2026?

El IMSS dio a conocer las modificaciones a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, mejor conocida como modalidad 40

Conoce cuáles son los Cambios de la Modalidad 40 del IMSS 2026La modalidad 40 permite a los trabajadores sin empleo formal seguir cotizando por su cuenta. Foto: Cuartoscuro
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