Cambios en Modalidad 40 del IMSS: ¿Qué Modificaciones al Salario de Cotización Hay en 2026?

El Instituto Mexicano del Seguro Social publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los acuerdos aprobados por el consejo técnico, por los cuales habrá cambios en la modalidad 40 del IMSS, principalmente en el salario de cotización.

La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, como oficialmente se llama, es un esquema que permite a los trabajadores sin empleo formal seguir cotizando por su cuenta para aumentar sus semanas y mejorar el cálculo de su pensión.

Las nuevas medidas temporales de este sistema de pensiones del IMSS se publicaron este miércoles en el DOF, por lo que entrarán en vigor a partir de este 22 de octubre de 2026.

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¿Qué cambios hay en la modalidad 40 IMSS en 2026?

La principal modificación que tendrá la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio es el salario con el cual podrán incorporarse las personas, ya que solo se podrá tomar como referencia el último salario base registrado al momento de causar baja en el régimen obligatorio.

Mientras que lo máximo que se puede cotizar es el último salario base más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), importe que en ningún caso podrá ser inferior a un salario mínimo general vigente para el resto del país.

Estas medidas buscan poner un freno a las mega pensiones del IMSS, ya que previamente con esta modalidad podía elegirse libremente un salario de cotización de hasta 25 UMA.

¿Cuándo entran en vigor los cambios de la modalidad 40 del IMSS?

El acuerdo establece que los trabajadores que ya se encuentren inscritos en la Modalidad 40 cuando entren en vigor estos cambios podrán permanecer bajo las condiciones actuales hasta concluir el periodo contratado.

El documento también establece que las semanas y los salarios previamente cotizados y pagados conservarán sus efectos para el cálculo de los derechos pensionarios futuros, por lo que los cambios de la modalidad 40 del IMSS solo se aplicarán para las personas que hagan su solicitud a partir del 22 de octubre de 2026.

IMSS analiza impacto de la modalidad 40

El Consejo Técnico instruyó a la Dirección de Finanzas a analizar, en un plazo máximo de seis meses, los efectos de la modalidad 40 del IMSS. Además de otorgar seis meses adicionales a la Dirección Jurídica para preparar una propuesta de modificación de las disposiciones normativas y someterla a consideración.

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