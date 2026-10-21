¿Es lo Mismo Tifón que Huracán? Imagen Satelital Capta a Champi, el Supertifón de 2026

Este miércoles, el supertifón Champi alcanzó su máxima intensidad frente al norte de Filipinas, con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 265 km/h, según la Agencia Meteorológica filipina (PAGASA), lo que la convirtió en la tormenta más fuerte de la Tierra en 2026.

En el caso de México nos vemos afectados por huracanes, ¿son lo mismo un tifón que un huracán? Este fenómeno comparte exactamente la misma naturaleza física que los ciclones tropicales que frecuentemente impactan las costas de México. Para los expertos los huracanes y los tifones son el mismo fenómeno meteorológico.

Los ciclones tropicales más débiles se denominan depresiones tropicales. Si una depresión se intensifica hasta alcanzar vientos máximos sostenidos de 62 kilómetros por hora el ciclón tropical pasa a ser una tormenta tropical.

Una vez que un ciclón tropical alcanza vientos máximos sostenidos mínimos de 119 kilómetros por hora, se clasifica como huracán, tifón o ciclón tropical, dependiendo de la región del mundo donde se origine.

En el Atlántico norte, el Pacífico norte central y el Pacífico norte oriental, se utiliza el término “huracán”.

El mismo tipo de perturbación en el Pacífico noroccidental se denomina “tifón”. Por su parte, “en el Pacífico sur y el océano Índico, se emplea el término genérico ciclón tropical, independientemente de la intensidad de los vientos asociados al sistema meteorológico”, explica la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA)