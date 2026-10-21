Internacional

¿Es lo Mismo Tifón que Huracán? Imagen Satelital Capta a Champi, el Supertifón de 2026

Estos son los elementos necesarios para la formación de ciclones tropicales, desde una perturbación meteorológica preexistente hasta vientos ligeros

Diferencia Entre Tifón y Huracán: Imágenes Satelitales Captaron a Champi, la Tormenta Más Fuerte del AñoImagen que muestra la fuerza de los tifones. Foto: X @KaptanHindustan

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