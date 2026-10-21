Papa León XIV No Necesitará Tratamiento por Cáncer de Pulmón, Confirma el Vaticano

El papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un adenocarcinoma en el pulmón, según los exámenes histológicos definitivos, informó hoy la Oficina de Prensa del Vaticano.

"Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre", señaló la Santa Sede en un comunicado.

Las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba "localizada", detalló el informe del Vaticano, firmado por Luigi Carbone, médico personal del papa, y Stefano Margaritora, jefe del equipo quirúrgico.

"Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional", subrayó el comunicado.

El papa León XIV, de 71 años de edad, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de que anunció que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

Tras la cirugía, el diagnóstico reveló que el pontífice tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

León XIV fue dado de alta el fin de semana ante las condiciones clínicas "absolutamente satisfactorias", señalaron los médicos.

El domingo, el papa reapareció desde la ventana del Palacio Apostólico para presidir el ángelus y anunció que retomará progresivamente su actividad.

En tanto, el Vaticano continúa con los preparativos del próximo viaje del papa a Latinoamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, fechas en las que visitará Uruguay, Argentina y Perú.

Con información de N+ y agencias.

RMT