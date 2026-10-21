Internacional

Papa León XIV No Necesitará Tratamiento por Cáncer de Pulmón, Confirma el Vaticano

La decisión se basa en los resultados de los exámenes médicos

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Papa León XIV No Necesitará Terapia tras Extirparle Nódulo Cancerígeno

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El papa León XIV no necesitará tratamiento tras extirparle un adenocarcinoma de pulmón. El Vaticano confirma que la enfermedad estaba localizada y el pontífice se recupera satisfactoriamente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+