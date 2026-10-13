Internacional

El Vaticano Reporta que Operación del Papa León XIV 'Ha Concluido con Éxito'

La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que la intervención quirúrgica del pontífice se realizó sin contratiempos

Papa LeónEl Papa León XIV en su vivita a Francia. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+