El Vaticano Reporta que Operación del Papa León XIV 'Ha Concluido con Éxito'

La operación a la que fue sometido el Papa León XIV para extirparle un nódulo pulmonar terminó con resultados satisfactorios, informó el Vaticano.

Ingresó en la tarde al Hospital Gemelli, Roma, donde el equipo médico llevó a cabo la intervención. La Santa Sede indicó que la cirugía terminó dentro del tiempo previsto y conforme a lo planeado.

Se encuentra en una habitación del Hospital Gemelli, donde permanecerá bajo observación médica.

Se contempla que permanezca hospitalizado al menos una semana, periodo en el que recibirá los cuidados médicos necesarios para su recuperación.

La intervención estuvo a cargo de un equipo especializado en cirugía torácica, dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

El espacio que ocupa no corresponde al apartamento papal habitual dentro del hospital, ya que se encuentra en obras. Por ese motivo, alistaron otra habitación para facilitar su atención.

El nódulo que le detectaron durante revisiones de rutina estaba en una etapa temprana. El domingo, después de rezar el ángelus, el Papa León XIV explicó que sus médicos le recomendaron retirarlo y que decidió seguir sus indicaciones.

Tras la operación, las actividades públicas del pontífice quedaron suspendidas hasta el 20 de octubre. Entre los compromisos cancelados se encuentra una misa programada para este miércoles con motivo de la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, que será encabezada en su lugar por el cardenal Luis Antonio Tagle.

FBPT