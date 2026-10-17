Internacional

Papa León XIV Puede Afrontar el Viaje a Latinoamérica, Afirma Médico que le Operó

El cirujano explicó que, después de una operación como la del pontífice, 'se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa'

Papa Leon XIV a su salida del hospital GemelliFoto: Reuters
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