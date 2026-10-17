Seguridad

'Ningún Resultado, por Encima de la Ley': FGE de Chihuahua Tras Detención de César Jáuregui

Gilberto Loya explicó que la investigación busca esclarecer posibles irregularidades en el operativo realizado en el municipio de Morelos

Gilberto LoyaFoto: X @GobiernoEdoChih
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