'Ningún Resultado, por Encima de la Ley': FGE de Chihuahua Tras Detención de César Jáuregui

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, afirmó que ningún resultado operativo justifica actuar fuera de la ley, tras confirmar la detención de César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de la entidad.

En un mensaje, Loya informó que un juez de control libró una orden de aprehensión contra el exfiscal por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en el Código Penal del Estado de Chihuahua. La orden fue cumplimentada horas antes del anuncio.

El funcionario señaló que el exfiscal será puesto a disposición del juez de control para celebrar la audiencia inicial dentro de los plazos legales, con respeto a sus derechos y al debido proceso.

"Lo dijimos desde el primer día. Quien trabaje o haya trabajado en esta fiscalía y cometa un delito, será puesto a disposición de la autoridad. Hoy lo estamos cumpliendo", declaró.

Loya explicó que el 24 de abril se creó una unidad especial de la FGE para investigar lo ocurrido durante el operativo realizado del 17 al 19 de abril en El Pinal, municipio de Morelos. Añadió que, como se informó el 12 de mayo, las indagatorias confirmaron la probable participación de personas extranjeras en el despliegue.

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El encargado de despacho aclaró que la detención no desconoce el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía estatal ni de las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento del laboratorio clandestino, resultado que calificó como relevante en el combate al crimen organizado.

Sin embargo, precisó que la investigación se centra en la forma en que se condujo el operativo, así como en posibles omisiones en la cadena de mando y en el cumplimiento de los protocolos aplicables.

"Un buen resultado no justifica violar la ley. Reconocemos los resultados, pero ningún resultado está por encima de la ley, mucho menos dentro de esta fiscalía", sostuvo Loya.

El funcionario agregó que la institución informará sobre los avances del proceso y mantendrá la coordinación con las autoridades correspondientes en las acciones contra la delincuencia.

PT