Detienen a César Jáuregui, Exfiscal General de Chihuahua

César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, fue detenido este sábado por elementos de la Policía estatal y Fiscalía de Justicia del Estado, cuando circulaba en su vehículo sobre la avenida La Cantera y cruce con avenida Washington, en la ciudad de Chihuahua.

La orden de aprehensión fue girada por un juez de control por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Posteriormente, el exfuncionario fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, ubicadas en la calle 25, donde permanecía detenido desde aproximadamente las 10:30 horas, de acuerdo con la información proporcionada.

Guillermo Saucedo, abogado penalista y representante legal de Jáuregui Moreno, confirmó la detención y la calificó como excesiva y arbitraria. También señaló que su representado se encontraba incomunicado y que, hasta el momento de sus declaraciones, no habían recibido una notificación oficial sobre el procedimiento.

De acuerdo con el abogado, fue la esposa del exfiscal quien les informó sobre lo ocurrido.

La Fiscalía de Chihuahua acusa al exfiscal de presuntamente haber actuado fuera de la ley en el caso del narco laboratorio en El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua el pasado 19 de abril del 2026, donde murieron dos agentes de la CIA de Estados Unidos que presuntamente colaboraron para la ubicación del lugar.

PT