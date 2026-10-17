Seguridad

Detienen a César Jáuregui, Exfiscal General de Chihuahua

El exfuncionario fue aprehendido por elementos de la Policía estatal cuando circulaba en su vehículo sobre la avenida La Cantera, en la ciudad de Chihuahua

César 'N'Foto: FGE
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