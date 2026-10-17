Prisión Preventiva a Cuatro Imputados por Ataque a Policías en Cateo en Orizaba

La Fiscalía General del Estado imputó por los delitos de homicidio en grado de tentativa y contra las instituciones de seguridad pública a cuatro personas señaladas por su presunta participación en un ataque armado contra elementos de la Policía Ministerial, durante un cateo en la colonia Espinal Bajo en Orizaba.

Un juez impuso la medida de prisión preventiva oficiosa a los imputados, identificados como Guadalupe Itzel 'N', Celeste Anastacia 'N', Julio César 'N' y Adair 'N', quienes tras las investigaciones enfrentan el proceso penal 588/2026.

De acuerdo con la información emitida, durante dicho cateo los ahora imputados presuntamente comenzaron a accionar armas de fuego contra los agentes, dos de los cuales resultaron lesionados.

Como parte del proceso judicial, la autoridad determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras continúan las investigaciones y el procedimiento legal correspondiente.