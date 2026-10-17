Seguridad

Prisión Preventiva a Cuatro Imputados por Ataque a Policías en Cateo en Orizaba

Guadalupe Itzel 'N', Celeste Anastacia 'N', Julio César 'N' y Adair 'N' enfrentan un proceso penal por presuntas agresiones contra elementos de corporaciones de seguridad

Prisión Preventiva a Cuatro Imputados por Ataque a Policías en Cateo en OrizabaPresuntamente, durante un cato los imputados accionaron armas de fuego contra los policías. Foto: FGE

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Cuatro imputados enfrentan prisión preventiva por ataque armado a policías en Orizaba. Los hechos ocurrieron durante un operativo.

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